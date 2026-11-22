Những tiết mục văn nghệ do người dân biểu diễn. (ẢNH: MINH TÂM)

Chương trình là dịp để các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng và những người yêu thích văn hóa, nghệ thuật tại các thôn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng thể hiện năng khiếu và niềm đam mê văn nghệ.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc dân tộc, với sự tham gia biểu diễn nhiệt tình của các hạt nhân văn nghệ quần chúng và nhiều câu lạc bộ nghệ thuật tại địa phương.

Người dân tham gia các tiết mục múa. (ẢNH: MINH TÂM)

Các tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng về thể loại, gồm đơn ca, song ca, múa dân vũ, cùng các tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ chèo, đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh và âm nhạc truyền thống. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, tình yêu quê hương và con người Việt Nam.

Các tiết mục của câu lạc bộ. (ẢNH: MINH TÂM)

Mở đầu đêm giao lưu là tiết mục múa được dàn dựng công phu của Câu lạc bộ Dân vũ thôn 13. Tiếp đó, khán giả được thưởng thức những giai điệu âm nhạc truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa ba miền qua phần biểu diễn của các câu lạc bộ. Các tiết mục đơn ca, song ca và dân vũ cũng nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Đêm giao lưu không chỉ mang đến những lời ca, điệu múa đặc sắc mà còn tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp khơi dậy tinh thần tự giác tham gia xây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng các tiết mục văn nghệ. (ẢNH: MINH TÂM)

Thông qua hoạt động này, xã Đức Linh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, chương trình tạo điều kiện để các loại hình nghệ thuật truyền thống được giao lưu, giới thiệu và lan tỏa trong cộng đồng, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.