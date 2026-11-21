Các trò chơi được tổ chức trong ngày hội. (ẢNH: HUYỀN VY)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại các khu dân cư trên địa bàn xã Đức Linh được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn. Các hoạt động tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, tham gia các phong trào thi đua, góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết. (ẢNH: HUYỀN VY)

Các thôn đã tiến hành vận động các mạnh thường quân trên địa bàn và đã trao tặng 319 phần quà gần 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn xã.

Các thôn đều tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao với nhiều hình thức phong phú như kéo co, nhảy bao bố, bóng chuyền và các trò chơi vận động tập thể, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, đoàn kết, tăng cường sự gắn bó, xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư mới.

Các trò chơi diễn ra trong ngày hội. (ẢNH: HUYỀN VY)

Thông qua ngày hội, Ban Công tác Mặt trận các thôn tiếp tục vận động người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường xanh-sạch-đẹp; thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do địa phương phát động.

Người dân tham gia biểu diễn văn nghệ trong ngày hội. (ẢNH: HUYỀN VY)

Các tiết mục văn nghệ của người dân biểu diễn. (ẢNH: HUYỀN VY)

Ngoài ra, công tác vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa được quan tâm; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân tích cực đồng hành, hỗ trợ tổ chức Ngày hội và chăm lo cho các đối tượng khó khăn, góp phần tăng cường sự gắn kết, đồng thuận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.