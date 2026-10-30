Lâm Đồng đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV vào thực tiễn

Các đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị

Dự và quán triệt tại hội nghị có các đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị

Tại hội nghị, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định được sắp xếp thành từng nhóm chuyên đề, do các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt gắn với nội dung, lĩnh vực được phân công.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) và đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) dự hội nghị

Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ quán triệt các nghị quyết tại hội nghị

Cùng với đó, đồng chí Đặng Hồng Sỹ triển khai Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch số 142, 143, 144 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm cụ thể hóa các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Lâm Đồng.

Nội dung quán triệt tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại; xây dựng hệ thống chính trị vận hành thông suốt, thống nhất, gần dân, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Quyền lãnh đạo phải gắn với trách nhiệm chính trị; thẩm quyền đến đâu, trách nhiệm đến đó; lấy chất lượng quyết sách, kết quả thực hiện và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ quán triệt các nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tại hội nghị

Đối với công tác cán bộ, tỉnh xác định xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, có cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ cấp cơ sở và người đứng đầu. Việc đánh giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ phải căn cứ phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả công tác và uy tín; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu trong quản lý đội ngũ.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được thực hiện gắn với nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, từ xa; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.

Thu hút, trọng dụng nhân tài phục vụ phát triển

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Chương trình hành động số 48-CTr/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 105-KL/TW.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nghị quyết về thu hút, trọng dụng nhân tài tại hội nghị

Theo kế hoạch của tỉnh, công tác phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nguồn nhân lực chất lượng cao được ưu tiên bố trí để giải quyết những nhiệm vụ chiến lược, bài toán lớn, chương trình, đề án, dự án trọng điểm của tỉnh.

Các ngành, lĩnh vực ưu tiên, gồm chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; công nghiệp khai khoáng, chế biến sâu; quy hoạch, hạ tầng, đô thị thông minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nông nghiệp công nghệ cao; chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; công nghệ sinh học, logistics và các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các nghị quyết tại hội nghị

Việc thu hút, trọng dụng nhân tài phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tế, gắn với chương trình, đề án, dự án cụ thể; chú trọng chất lượng và hiệu quả đóng góp. Tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới phương thức phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng nhân tài; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, khuyến khích đổi mới, sáng tạo và cống hiến.

Đồng chí Hồ Văn Mười cũng quán triệt Kết luận số 106-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm quyền của người khuyết tật

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Chỉ thị số 15-CT/TW về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới; Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị và Chỉ thị số 14-CT/TW về công tác người khuyết tật.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh

Quy định số 224-QĐ/TW, quy định về chủ trương, nguyên tắc, giới hạn, quyền, trách nhiệm và kiểm soát xung đột lợi ích đối với đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đảng viên phải tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, xã hội, môi trường, người lao động và người tiêu dùng; giữ gìn đạo đức, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, có trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, quyền, điều kiện và giới hạn đầu tư, kinh doanh được phân định theo từng nhóm đảng viên, gắn với chức danh, vị trí công tác và nguy cơ phát sinh xung đột lợi ích. Khi phát sinh xung đột lợi ích, đảng viên phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và không tham gia xử lý công việc có xung đột lợi ích khi chưa được kiểm soát.

Quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, đồng chí Lưu Văn Trung làm rõ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh môi trường; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ, thách thức về môi trường, góp phần phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Đối với Kết luận số 107-KL/TW, tỉnh triển khai rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đối với 4 khối cơ quan ở 2 cấp chính quyền, gồm khối Đảng, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cùng 124 xã, phường, đặc khu.

Việc rà soát phải làm rõ tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển giao nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây, phân cấp, phân quyền và yêu cầu phục vụ trên từng địa bàn. Nhu cầu nhân lực được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra, yêu cầu nhiệm vụ và thực trạng đội ngũ; đánh giá đầy đủ khả năng sắp xếp, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng trước khi đề xuất biên chế.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lưu Văn Trung cũng quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW và Kế hoạch số 146-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.

Kế hoạch xác định chuyển mạnh nhận thức và chính sách từ chăm sóc, trợ giúp sang bảo đảm quyền bình đẳng; tạo cơ hội để người khuyết tật phát triển, tự chủ, hòa nhập và tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội. Công tác người khuyết tật được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 220-QĐ/TW về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Quy định số 221-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết về công tác cán bộ tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thắng cũng quán triệt Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 212-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cùng các văn bản của tỉnh triển khai thực hiện.

Thực hiện Quy định số 225-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, quy trình thuộc thẩm quyền, bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt quy định của Ban Bí thư về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, ngay từ đầu đối với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; kịp thời phát hiện, cảnh báo, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát; từng bước thực hiện yêu cầu “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”.

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận công tác chuẩn bị của các báo cáo viên và tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ khẳng định, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa chiến lược, không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt mà còn định hình tầm nhìn lâu dài về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo phải đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Việc trao quyền phải gắn với trách nhiệm, kiểm tra, giám sát; khuyến khích đổi mới, sáng tạo phải đi đôi với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chủ trương để vụ lợi.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chính Thành)

Hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ Nhân dân. Đây không chỉ là những yêu cầu về nhận thức, mà còn là những nhiệm vụ chính trị cấp thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện.

Các đơn vị, sở, ngành, địa phương phải đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tiến độ và kết quả; kiểm tra thường xuyên, đánh giá bằng sản phẩm thực tế. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ phát biểu kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Trong đó, cần giữ vững đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới lề lối làm việc; phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tiến độ và kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Công tác cán bộ phải được đổi mới mạnh mẽ, thực chất, khách quan, bảo đảm “đúng người, đúng việc”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá. Các địa phương tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có năng lực quản lý, kỹ năng số, khả năng vận động quần chúng và xử lý tốt các tình huống tại cơ sở; quan tâm đội ngũ cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và căn cứ cách mạng cũ.

Quang cảnh điểm cầu tại hội trường Tỉnh ủy

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, khả thi và kiểm tra được kết quả. Mỗi chương trình, kế hoạch phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm; gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Việc phân công nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm; kiểm tra gắn với đôn đốc; lấy sản phẩm và hiệu quả thực tiễn làm thước đo đánh giá.

Để việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương không dừng lại ở lý luận, mà được hiện thực hóa ngay thông qua các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược của tỉnh; đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, cụ thể hóa thành các

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng ngành, địa bàn; triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tuyệt đối không dàn trải hay làm hình thức; bảo đảm thông suốt và hiệu quả từ cấp tỉnh đến tận cơ sở. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động đưa việc thực hiện nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, dễ phát sinh sai phạm và trách nhiệm của người đứng đầu. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện; kịp thời tiếp nhận, đối thoại, giải quyết những phản ánh từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy

Công tác tuyên truyền phải được đổi mới theo hướng ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, dễ thực hiện; tăng cường ứng dụng nền tảng số, đa phương tiện và lựa chọn hình thức phù hợp với từng đối tượng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin chính thống, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc; cán bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành kỷ luật phát ngôn, tích cực lan tỏa thông tin tích cực.

Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh khẩn trương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả của địa phương, đơn vị. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Việc tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV phải gắn với thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU về truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết số 23-NQ/TU về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững. Các nghị quyết cần được cụ thể hóa phù hợp với từng ngành, địa bàn, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Cán bộ, công chức dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh

Ngay sau hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; chủ động tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn; “việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, việc đã rõ phải triển khai ngay”, không chờ đợi, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Các cơ quan tham mưu của tỉnh nâng cao chất lượng hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với cơ sở, bảo đảm các chủ trương của Trung ương được triển khai thống nhất, thông suốt và hiệu quả.