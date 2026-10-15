Lâm Đồng đưa Đền thờ Po Nit lên số hóa không gian

Đền thờ Po Nit được đưa lên trang miền. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình cho biết, xã vừa mới số hóa không gian đền thờ Po Nit qua trang miền: dulichbacbinh.vn. Sắp tới, địa phương sẽ hoàn tất các công việc còn lại của số hóa di tích góp phần xây dựng và quảng bá du lịch xã Bắc Bình gắn với Lễ hội Katê tại đền thờ Po Nit.

Người dân vào viếng đền thờ Po Nit. (Ảnh: QUANG BÌNH)

Theo truyền thuyết, Po Nit được người Chăm tôn làm vua, trị vì trong khoảng thời gian từ năm 1603-1613. Đền thờ vua được xây trên ngọn đồi ở cuối dòng sông Lũy vào giữa thế kỷ 17. Khoảng 300 năm sau, đền được dời về xã Bắc Bình. Ðền thờ được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử-nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2000.

Po Nit được người Chăm tôn làm vua, trị vì trong khoảng thời gian từ năm 1603-1613. (Ảnh: QUANG BÌNH)

Đền có thờ vua Po Nit, hai bà Hoàng hậu, Thứ phi, Hoàng tử và các hậu duệ trực hệ. Bên ngoài đền có hai dãy Kut lớn bằng đá, được chạm khắc tinh tế, thờ người trong hoàng tộc vua. Bên trong có 4 gian thờ chính và hai dãy hành lang bao phía đông nối dài qua hướng bắc. Mỗi phòng trong tùy theo tính chất và chức năng, vị trí và thứ bậc của các nhân vật thể hiện qua các pho tượng.

Người dân vào viếng đền. (Ảnh: QUANG BÌNH)

Trong đền có các báu vật tiêu biểu gồm: Bộ y trang dùng trong lễ tế tượng Vua và Hoàng hậu; chén bạc chạm khắc tinh xảo; hũ bạc khắc hình rồng; các chén bạc nhỏ khắc hoa văn cánh sen; hộp bạc đựng tro cốt Hoàng tộc sau hỏa táng; chén nhỏ đựng trầu cau. Bên cạnh đó, bộ áo giáp bạc và yếm đai lưng bằng vàng, cùng một chiếc quạt cổ bằng gỗ trầm hương là quà ban tặng từ triều Nguyễn giữa thế kỷ 18.

Quang cảnh đền từ trên cao. (Ảnh: QUANG BÌNH)

Đền thờ Po Nit là một trong những điểm chính để đồng bào Chăm lưu giữ các nghi thức tôn giáo, lễ hội văn hóa dân gian cả văn hóa vật thể văn hóa phi vật thể. Việc tồn tại đền thờ Po Nit đồng nghĩa với sự bảo lưu vốn văn hóa truyền thống một phần quan trọng về di sản văn hóa của người Chăm không chỉ ở Bắc Bình mà cho cả đại bộ phận người Chăm hôm nay và những thế hệ mai sau.