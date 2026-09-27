Lâm Đồng đưa 5 máy đo tốc độ cố định vào hoạt động trên Quốc lộ 28B và ĐT724
Ngày 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa lắp đặt, đưa vào hoạt động 5 máy đo tốc độ cố định trên Quốc lộ 28B và đường ĐT724, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phòng ngừa tai nạn do vi phạm tốc độ.
Các thiết bị được lắp đặt tại Km01+610 và Km18+800 Quốc lộ 28B, theo hướng Phan Thiết - Đà Lạt; Km16+900 và Km57+390 Quốc lộ 28B, theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết; Km0+780 đường ĐT724, theo hướng từ Quốc lộ 20 đi Lâm Hà.
Đây là hệ thống đo tốc độ tự động ứng dụng công nghệ laser, có khả năng phát hiện, đo tốc độ phương tiện ở khoảng cách xa, đồng thời ghi nhận hình ảnh và truyền dữ liệu về trung tâm xử lý. Thiết bị có thể ghi nhận tốc độ của nhiều phương tiện di chuyển theo từng đoàn, giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
Vào ban đêm, hệ thống sử dụng đèn hồng ngoại, hạn chế ánh sáng gây chói, không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Dữ liệu hình ảnh được truyền về trung tâm thông qua mạng 4G/5G.
Việc đưa các máy đo tốc độ cố định vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ của người điều khiển phương tiện, nhất là trên những tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn và địa hình phức tạp.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi lưu thông trên Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B, ĐT724 và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Chủ động giảm tốc độ, lái xe đúng quy định không chỉ tránh bị xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và những người cùng tham gia giao thông.
Nguồn CAND: https://cand.vn/lam-dong-dua-5-may-do-toc-do-co-dinh-vao-hoat-dong-tren-quoc-lo-28b-va-dt724-post823297.html