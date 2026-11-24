Chiều 24-11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức đón đoàn famtrip Thái Lan đến khảo sát, dự hội nghị quảng bá du lịch Lâm Đồng và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thái Lan.

Thành viên đoàn famtrip Thái Lan tìm hiểu, kết nối với đơn vị hoạt động du lịch, dịch vụ tại Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội nghị, đoàn famtrip Thái Lan đã tìm hiểu, tiếp xúc, kết nối với các đơn vị lữ hành, khu, điểm tham quan tại khu vực Đà Lạt để định hình các sản phẩm du lịch đặc trưng như nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và trải nghiệm văn hóa bản địa Tây Nguyên,…

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao tặng quà lưu niệm đến thành viên đoàn famtrip Thái Lan. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đoàn famtrip Thái Lan đã khảo sát những điểm, sản phẩm du lịch nổi tiếng như đồi Robin và tuyến cáp treo sang Thiền viện Trúc Lâm - hồ Tuyền Lâm; thu hoạch dâu tây và hồng tại vườn; tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến hồng treo gió theo công nghệ hiện đại. Đoàn cũng khảo sát Khu du lịch thác Datanla; đường hầm điêu khắc; trải nghiệm chuyến tàu đêm từ Ga Đà lạt đến Ga Trại Mát; các sản phẩm du lịch săn mây buổi sáng tại đỉnh Langbiang và một số điểm trong hệ thống chuỗi điểm “check in” như Suối Bình Yên, Lạc Hư Cổ Trấn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cam kết địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tại thị trường Thái Lan, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm và điểm đến, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ và năng lực phục vụ khách quốc tế.

Ông Võ Quang Quốc, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cho biết, đường bay Đà Lạt - Bangkok từng được Thai Vietjet Air khai thác từ tháng 12-2017 với 4 chuyến/tuần, sau tăng lên 5-7 chuyến/tuần. Dự kiến, ngày 19-12, Thai Vietjet Air sẽ mở lại đường bay Bangkok - Đà Lạt, qua đó giúp kết nối du lịch hai khu vực.