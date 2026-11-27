Việc tinh giản thực hiện theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Cụ thể, tổng số lượng đối tượng dự kiến thực hiện tinh giản biên chế trong toàn tỉnh Lâm Đồng là 802 trường hợp, đảm bảo nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Người dân làm thủ tục hành chính tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, trong số 802 trường hợp sẽ được phân bổ cụ thể theo nhóm cơ quan, đơn vị, như các sở, ban, ngành: 150 trường hợp; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng có 11 trường hợp; UBND các xã, phường, đặc khu (cấp địa phương) có 641 trường hợp.

Theo kế hoạch, sẽ có 641 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 161 trường hợp sẽ nghỉ việc ngay trong năm 2027. Nhiều đơn vị cấp xã có số lượng người giảm nhiều như xã Nam Thành: 36 trường hợp (nhiều nhất); Tánh Linh: 24 trường hợp; Phan Rí Cửa: 23 trường hợp; Hàm Thuận: 23 trường hợp; Hoài Đức: 20 trường hợp…