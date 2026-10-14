Lâm Đồng dự kiến chi hơn 220 tỷ đồng thu hút, đào tạo nhân lực y tế

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Ngày 14/10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phê duyệt đề án thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030, với kinh phí dự kiến hơn 220,6 tỷ đồng. Đề án hướng đến bổ sung đội ngũ bác sĩ, nâng cao trình độ chuyên môn và cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tại tuyến y tế cơ sở.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu thu hút 310 chỉ tiêu nhân lực y tế, trong đó, có 272 bác sĩ y khoa, 6 tiến sĩ y khoa, chuyên khoa II và 32 thạc sĩ y khoa, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên sâu phù hợp với nhu cầu công tác.

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đào tạo 310 chỉ tiêu đối với 647 công chức, viên chức gồm 76 bác sĩ liên thông, 84 bác sĩ chuyên khoa II hoặc tương đương và 487 bác sĩ chuyên khoa I hoặc chuyên khoa sâu. Về chính sách đãi ngộ, mỗi năm phấn đấu có ít nhất 1.622 viên chức được hưởng chính sách. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng hướng đến nâng số bác sĩ lên 11 người/vạn dân vào năm 2030; dược sĩ đại học đạt 3 người/vạn dân và điều dưỡng đạt 19 người/vạn dân. Theo đề án, mục tiêu đến năm 2027, Lâm Đồng có ít nhất 4 - 5 bác sĩ tại mỗi trạm y tế cấp xã.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính là đào tạo bảo đảm đủ nguồn nhân lực; thu hút, đãi ngộ để giữ chân đội ngũ y tế; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực.

Trong đó, ưu tiên thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, bác sĩ thuộc các chuyên khoa khó tuyển và nhân lực làm việc tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh thu hút nhân lực, Lâm Đồng chú trọng đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới; hỗ trợ cán bộ y tế nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là ở những lĩnh vực khó thu hút nhân lực như lao, phong, tâm thần, giải phẫu, pháp y và hồi sức cấp cứu.

Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định.