Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thắng Lợi chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu địa phương, với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã.

Hội nghị tập trung quán triệt các quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án; đồng thời phổ biến các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 3 chuyên đề trọng tâm, gồm kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; những tồn tại, hạn chế của UBND các cấp qua thực tiễn công tác kiểm sát; trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

Thông qua các chuyên đề, báo cáo viên của Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phân tích những tình huống phát sinh trong thực tiễn, làm rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính và người đứng đầu trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án. Các nội dung trao đổi cũng tập trung vào những lĩnh vực thường phát sinh vướng mắc như đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy quyết định hành chính và chấm dứt hành vi vi phạm hành chính.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị nhấn mạnh trách nhiệm của UBND các cấp trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm nghĩa vụ thi hành án hành chính. Người đứng đầu cơ quan phải thi hành án có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện bản án, thường xuyên kiểm tra tiến độ và kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chậm trễ, những trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ.

Các đại biểu trao đổi về trách nhiệm phối hợp giữa UBND các cấp với cơ quan chuyên môn, cơ quan thi hành án dân sự, tòa án và viện kiểm sát trong quá trình theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án. Đối với những vụ việc phức tạp hoặc có vướng mắc trong quá trình thực hiện, cơ quan có trách nhiệm cần chủ động phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải thích để bảo đảm việc thi hành án đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện và theo dõi công tác thi hành án hành chính được bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghiệp vụ, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án được chấp hành nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước.