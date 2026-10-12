Lâm Đồng: Động thổ xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Nâm N'Jang - Trường Xuân - Đắk N'Drung (cũ)

Lễ động thổ thi công công trình đường giao thông liên xã Nâm N’Jang – Trường Xuân – Đắk N’Drung (khu vực huyện Đắk Song trước đây). Tại buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An nhấn mạnh, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối thôn Đắk Tiên với các khu dân cư lân cận và trung tâm xã, đáp ứng nguyện vọng của người dân về đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An; đồng chí Lê Hoàng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và đông đảo người dân địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đức An cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và đông đảo người dân địa phương tham dự lễ động thổ

Dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 20/7/2026; thiết kế bản vẽ thi công được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Song phê duyệt tại Quyết định số 460/QĐ-BQL ngày 8/9/2026. Công trình có tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến khoảng 18,01 km, gồm hai trục đường.

Trong đó, trục số 1 dài khoảng 17,28 km, điểm đầu giao với Tỉnh lộ 6 tại Km9+418, thuộc thôn Đắk Tiên, xã Đức An; điểm cuối giao với Tỉnh lộ 6 tại Km18+420, thuộc thôn 1, xã Trường Xuân. Trục số 2 dài khoảng 0,73 km, kết nối với trục số 1 và tuyến đường nhựa hiện hữu.

Theo thiết kế, công trình thuộc đường cấp V miền núi, vận tốc thiết kế 30 km/h; nền đường rộng 6,5 m, mặt đường bê tông xi măng có bề rộng sử dụng 5,5 m. Dự án còn đầu tư xây dựng hai cầu bê tông cốt thép cùng hệ thống cống và các công trình thoát nước, đáp ứng yêu cầu khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với điều kiện địa hình khu vực.

Công trình có tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến khoảng 18,01 km, gồm hai trục đường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An nhấn mạnh, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối thôn Đắk Tiên với các khu dân cư lân cận và trung tâm xã, đáp ứng nguyện vọng của người dân về đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Chính quyền địa phương cùng Ban tự quản thôn Đắk Tiên cam kết đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Song cũng đề nghị các đơn vị tư vấn, giám sát và thi công tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Ban Quản lý dự án mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng thuận của chính quyền địa phương và Nhân dân trong quá trình triển khai công trình.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Song đề nghị các đơn vị tư vấn, giám sát và thi công tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An đề nghị Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn

Đại diện nhà thầu thi công cam kết tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo hợp đồng.

Theo kế hoạch được cung cấp, dự án triển khai từ ngày 5/10/2026 và dự kiến hoàn thành ngày 13/12/2028.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Nâm N’Jang – Trường Xuân – Đắk N’Drung là bước quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực, tăng cường kết nối giữa các địa bàn, tạo động lực phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân./.