Lâm Đồng - Đồng Nai thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Buổi làm việc giữa Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thành ủy Đồng Nai về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và định hướng hợp tác trong thời gian tới

Chiều 29/9, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Thành ủy Đồng Nai về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai đồng chủ trì buổi làm việc

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Cùng tham dự, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị

Về phía Thành ủy Đồng Nai có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai tham dự buổi làm việc

Mở đầu buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, Lâm Đồng vui mừng đón đoàn công tác của lãnh đạo TP Đồng Nai đến làm việc, kết nối, bàn định hướng hợp tác của hai địa phương trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, cùng với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, Lâm Đồng và Đồng Nai đều là địa phương có vị trí kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Với nhiều tiềm năng, lợi thế, hai bên có thể phối hợp, bổ trợ tốt cho nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu mở đầu buổi làm việc

Trong bối cảnh mới, Lâm Đồng xác định tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác để phát triển nhanh và bền vững. Thời gian tới, hai địa phương cần thúc đẩy hợp tác có trọng tâm, đi vào chiều sâu, gắn với từng chương trình cụ thể và lộ trình rõ ràng, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Lâm Đồng và Đồng Nai cùng nhìn lại những chỉ số tăng trưởng kinh tế - xã hội ấn tượng, khẳng định tiềm năng, thế mạnh riêng có của từng vùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao đổi các nội dung hợp tác với TP Đồng Nai tại buổi làm việc

Trong đó, sự chủ động kết nối và hợp tác đầu tư trong thời gian qua giữa hai địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân. Đó sẽ là những tiền đề góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đề xuất các phương án thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất các phương án, định hướng chiến lược kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển du lịch - thương mại. Hai địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, cũng như triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 188 của Chính phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề xuất định hướng phát triển hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới

Về phía Thành ủy Đồng Nai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Lâm Đồng đạt được trong những tháng đầu năm 2026.

Đồng Nai đánh giá cao kết quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Lâm Đồng. Đây là những kinh nghiệm để TP Đồng Nai nghiên cứu, học hỏi trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai mong muốn hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai hiệu quả các dự án liên kết vùng theo chỉ đạo của Trung ương

Hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai hiệu quả các dự án liên kết vùng theo chỉ đạo của Trung ương. Đây là nền tảng vững chắc mở ra không gian hợp tác toàn diện, tạo đà cho hai địa phương bứt phá. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, đối với dự án Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, hai bên thống nhất quyết tâm phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ đề ra. TP Đồng Nai cam kết tập trung tối đa nguồn lực để triển khai ngay dự án, nhằm sớm tạo động lực kết nối giao thương, mở rộng không gian phát triển cho hai địa phương và toàn khu vực.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị hai địa phương đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có dự án Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng có nhiều lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch.

Cùng với các định hướng hợp tác kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn hai địa phương đi đến tiếng nói chung, gắn phát triển kinh tế, hạ tầng với bảo đảm vấn đề an sinh, xã hội, từng bước mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

"Riêng đối với dự án Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Lâm Đồng luôn xác định đây là con đường động lực, con đường nghĩa tình với người dân hai địa phương. Lâm Đồng mong muốn hai bên cùng nỗ lực, hoàn thành đúng tiến độ dự án này", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, để quá trình hợp tác đạt kết quả kỳ vọng, Lâm Đồng và Đồng Nai tiếp tục phối hợp, xây dựng chương trình hợp tác toàn diện, cụ thể bằng những kế hoạch, hành động rõ ràng.

Trên cơ sở này, hai bên cùng nỗ lực, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hợp tác gắn bó, đóng góp vào phát triển chung của khu vực và cả nước.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng mong muốn Lâm Đồng và Đồng Nai cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện nhanh để có kết quả cụ thể

Lâm Đồng và Đồng Nai cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện nhanh để có kết quả cụ thể. Hai địa phương thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy dự án Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, từ đây, tạo trục kết nối Lâm Đồng - Đồng Nai, tạo đà cho sự phát triển liên vùng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc TP Đồng Nai tham dự buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà đề nghị, mục tiêu sau buổi làm việc là từng nội dung hợp tác phải "rõ hướng xử lý, rõ công việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ thực hiện". Tất cả bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương nói riêng và khu vực nói chung.