Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần DongSin EF (Hàn Quốc)

Hướng đến tổ hợp sản xuất amoniac xanh quy mô lớn

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần DongSin EF đã trình bày ý tưởng đầu tư dự án Phát triển amoniac xanh Bình Thuận và định hướng mở rộng trong dài hạn.

Theo đó, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu xây dựng tổ hợp sản xuất tích hợp gồm nhà máy điện mặt trời, hệ thống điện phân, tổ hợp tổng hợp amoniac và hệ thống kho bãi phục vụ sản xuất, lưu trữ, xuất khẩu. Khu vực nghiên cứu đầu tư thuộc vùng phát triển điện mặt trời Tuy Phong, cách cảng Vĩnh Tân khoảng 18 km.

Ông Na Dong Heon, Cố vấn quản trị Công ty Cổ phần DongSin EF báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Theo ông Na Dong Heon, Cố vấn quản trị Công ty Cổ phần DongSin EF, dự án đang được nghiên cứu với sự hỗ trợ kinh phí từ Chính phủ Hàn Quốc. Doanh nghiệp mong muốn báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về ý tưởng đầu tư, đồng thời xin ý kiến định hướng và hướng dẫn các bước triển khai tiếp theo.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến đạt công suất 300.000 tấn amoniac xanh/năm, với tổng mức đầu tư khoảng 1,782 tỷ USD, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và các chi phí thu xếp tài chính trong thời gian xây dựng.

Về dài hạn, doanh nghiệp định hướng nâng tổng công suất lên 1,2 triệu tấn/năm, chia thành nhiều giai đoạn, trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư, khả năng đáp ứng của thị trường, nguồn vốn và các điều kiện pháp lý.

Ông Lee Tae Uk, Giám đốc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hàn Quốc) phát biểu tại buổi làm việc

Theo phương án đề xuất, tổ hợp sản xuất sẽ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, trước mắt là điện mặt trời, đồng thời định hướng mở rộng thêm điện gió. Việc quyết định đầu tư các giai đoạn tiếp theo sẽ căn cứ vào kết quả vận hành giai đoạn 1, cam kết thị trường, năng lực tài chính và các điều kiện pháp lý liên quan.

Doanh nghiệp kỳ vọng dự án khi được triển khai sẽ tạo thêm nguồn thu dài hạn cho địa phương thông qua hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu; kết nối tiềm năng năng lượng tái tạo với chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp; thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ xây dựng, bảo trì, vận tải và cảng biển.

Đồng thời, tạo việc làm có chuyên môn, góp phần đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong lĩnh vực vận hành, bảo trì và an toàn công nghiệp, mở ra cơ hội thu hút thêm các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đến đầu tư, hợp tác tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần DongSin EF tham dự buổi làm việc

Để có cơ sở nghiên cứu, triển khai, Công ty Cổ phần DongSin EF kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu mối liên hệ, điều phối giữa các sở, ngành; hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, giao đất hoặc cho thuê đất.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh hướng dẫn về điều kiện đấu nối hạ tầng, khả năng cung cấp nước, thủ tục cấp phép; hỗ trợ kết nối với đơn vị khai thác cảng để tìm hiểu quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, luồng hàng hải và hoạt động nạo vét.

Doanh nghiệp mong muốn được hướng dẫn về chính sách ưu đãi đầu tư, điều kiện và hồ sơ thụ hưởng; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng trong nước.

Hoàn thiện đề xuất, bảo đảm tính phù hợp và khả thi

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đánh giá Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Đồng chí nhấn mạnh, định hướng nghiên cứu các dự án sản xuất hydro và amoniac xanh gắn với khai thác năng lượng tái tạo phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng, chủ trương phát triển năng lượng của Trung ương và định hướng phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần DongSin EF (Hàn Quốc)

Đồng chí Nguyễn Bá Út cho biết, hiện tỉnh chưa cấp phép dự án có tính chất tương tự, tuy nhiên, đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đặt vấn đề nghiên cứu. Đối với đề xuất của Công ty Cổ phần DongSin EF, tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng đầu tư, đồng thời nhận định đây là hướng đi phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển năng lượng hydro của Việt Nam và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Việc nghiên cứu, triển khai dự án cần được đánh giá đồng bộ nhiều yếu tố, từ cơ chế, chính sách, quy hoạch, công nghệ, nguồn cung năng lượng, nhu cầu sử dụng đất đến hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng kết nối hạ tầng. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út

Trong đó, các hạng mục đầu tư trên bờ có thể được tỉnh chủ động phối hợp với doanh nghiệp rà soát quỹ đất và các điều kiện liên quan. Riêng lĩnh vực điện gió ngoài khơi có tính chất đặc thù, cần được các bộ, ngành và cơ quan Trung ương xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Bá Út khẳng định tỉnh hoan nghênh, ủng hộ định hướng nghiên cứu sản xuất hydro và amoniac xanh. Nếu được triển khai thành công, dự án sẽ là dấu ấn quan trọng trong phát triển công nghiệp năng lượng của địa phương, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo và hình thành thêm chuỗi giá trị công nghiệp mới.

Đồng chí Nguyễn Bá Út đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu kỹ, thu thập đầy đủ số liệu, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ đề xuất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh và có tính khả thi. Trong đó, cần làm rõ quy mô, công nghệ, phương án cung ứng năng lượng, nhu cầu sử dụng đất, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như lộ trình triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Trên cơ sở hồ sơ chính thức của nhà đầu tư, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, đánh giá tính khả thi và hướng dẫn các bước tiếp theo theo đúng quy định. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, tỉnh cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, hoàn thiện dự án. Những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út nhấn mạnh, tỉnh mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất, từng bước hiện thực hóa dự án trên cơ sở bảo đảm phù hợp quy hoạch, tuân thủ quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần DongSin EF tham dự buổi làm việc

Đại diện Công ty Cổ phần DongSin EF cảm ơn sự quan tâm, định hướng của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành; đồng thời cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện đề xuất và làm việc với tỉnh trong thời gian tới.