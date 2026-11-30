Tại đoạn tuyến nút giao cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, các loại máy đào, xe lu, xe ben được đơn vị thi công huy động làm việc liên tục, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ

Mệnh lệnh hành động

Năm 2026 ghi dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của Lâm Đồng. Đây là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên một không gian hành chính mới rộng lớn.

Lâm Đồng phải thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ nặng nề. Đó là vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, khi phải giảm hơn 33% đơn vị sự nghiệp công lập và trên 50% thôn, tổ dân phố; vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đến nay, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn ghi nhận nhiều gam màu sáng.

Trong năm 2026, Lâm Đồng đối mặt với gần 20 đợt thiên tai, gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng

Những con số ước tính mới đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh vượt khó ấy. Đó là thu ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh ước đạt 35.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,80%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 20,05%;.

Toàn tỉnh ước đón hơn 25,11 triệu lượt khách du lịch. Niềm tin thị trường được củng cố mạnh mẽ với 4.300 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh được đánh giá vẫn còn một khoảng cách so với khát vọng tăng trưởng 10%. Chính khoảng cách ấy đang đặt lên vai toàn hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng một mệnh lệnh chính trị không thể chậm trễ. Tất cả phải tăng tốc bằng tất cả ý chí và kỷ luật trong 32 ngày cuối cùng của năm 2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra đoạn tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ngày 2/11/2026

Tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027 mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, sau giai đoạn đầu vận hành bộ máy mới không tránh khỏi những lúng túng. Tuy nhiên, đến nay, guồng máy đã thông suốt và đang tạo đà bứt phá. Đây là thời điểm vàng để siết chặt kỷ cương, tránh tâm lý chững lại, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.

32 ngày còn lại của năm 2026 chính là chặng đua quyết định để về đích toàn diện. Các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, tổng rà soát từng phần việc với kỷ luật thực thi cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hay tồn đọng nhiệm vụ khi khép lại năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Mệnh lệnh ấy không dừng ở khẩu hiệu mà được thể chế hóa bằng cơ chế điều hành theo phương châm “khó đâu báo cáo ngay tại đó”. Để khắc phục triệt để tình trạng thiếu hụt nhân sự cục bộ tại một số địa bàn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn phát huy tinh thần chia sẻ, chủ động điều tiết lực lượng.

Mọi khâu ách tắc từ tỉnh đến xã đều được đặt dưới sự giám sát hằng ngày. Tất cả lấy sản phẩm đầu ra và hệ thống đánh giá KPI của hơn 8.200 tài khoản công chức làm thước đo, qua đó, phân định rõ ràng năng lực, trách nhiệm của từng cá nhân và người đứng đầu.

Tập trung vào “điểm nghẽn” để khơi thông nguồn lực

Thực tế cho thấy, dư địa để GRDP của Lâm Đồng bứt phá chặng cuối nằm trực tiếp ở khả năng hấp thụ vốn đầu tư công và tốc độ giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của tỉnh lên tới hơn 21.272 tỷ đồng. Việc quyết tâm giải ngân tối thiểu 95% vốn năm 2026 và 100% vốn chuyển nguồn không chỉ là yêu cầu về kỷ luật tài chính, mà là đòn bẩy kinh tế trực tiếp kéo tăng trưởng chạm ngưỡng cao nhất.

Đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại các vị trí xã Đạ Huoai

Đánh giá về động lực then chốt này, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến nhận định: “GRDP của Lâm Đồng ở quý sau luôn cao hơn quý trước. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của tỉnh. Thời gian còn lại của năm 2026, các sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm lớn hơn trên các lĩnh vực, nhất là giải ngân vốn đầu tư công để tiếp tục cải thiện mức tăng trưởng này”.

Trên các dự án chiến lược mang tính động lực như: cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành… các vướng mắc về mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và xác định giá đất cụ thể đang được chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Lâm Đồng đang tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai với nhiều chuyển biến dịp cuối tháng 11/2026

Tương tự, ở lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường cũng đang nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cam kết, mặc dù, được phân bổ nguồn vốn muộn, nhưng toàn ngành phấn đấu giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên 95% ngay trong tháng 12 và hoàn tất 100% vào tháng 1/2027. Song song đó, chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai tiếp tục được đẩy lên cao độ trong tháng 12/2026.

Cùng với "vốn mồi" từ ngân sách, tỉnh Lâm Đồng cũng tạo bước đột phá lớn trong việc khơi thông nguồn lực ngoài ngân sách và sắp xếp tài sản công. Trong tổng số 365 dự án gặp khó khăn, với tổng vốn hơn 268.000 tỷ đồng, tỉnh đã xử lý dứt điểm hoặc kết thúc theo dõi 319 dự án. Tổng quy mô vốn khoảng 219.000 tỷ đồng, đạt 87,12%. Trong đó, địa phương đã đưa 52 dự án vào hoạt động và tái khởi động 45 dự án.

Trụ sở UBND Phường 4 (TP Đà Lạt cũ) đã sử dụng một phần làm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước của Sở Tư pháp. (Ảnh: tư liệu)

Lâm Đồng đã giải quyết xong 1.078/1.263 cơ sở nhà, đất dôi dư (đạt 82,34%), vươn lên xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố cả nước về tiến độ xử lý tài sản công. Số cơ sở còn lại tiếp tục được địa phương rà soát để ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, mục đích công cộng hoặc đấu giá, cho thuê trong tháng 12/2026.

Rõ trách nhiệm từ cơ sở

Có thể khẳng định, hơn 30 ngày "không ngày nghỉ" đang lan tỏa mạnh mẽ từ cấp tỉnh xuống tận 124 xã, phường, đặc khu, qua đó từng bước xóa tư tưởng trông chờ, ỷ lại hay né tránh trách nhiệm. Tinh thần hành động được cụ thể hóa bằng những cam kết định lượng rõ ràng tại từng địa phương.

Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, Chủ tịch UBND phường Trương Trung Thắng xác nhận, địa phương đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý sau đợt bổ sung vốn lớn, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm nay.

Người dân Đặc khu Phú Quý làm hồ sơ thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu

Ở xã Nam Dong, Chủ tịch UBND xã Bùi Công Cường cho biết, chính quyền cơ sở đã xử lý dứt điểm các sai lệch số liệu để cập nhật lên hệ thống dữ liệu đất đai. Tại Đặc khu Phú Quý, chính quyền địa phương cũng chốt tiến độ hoàn thành 100% vốn khoa học, công nghệ, 90% vốn chương trình mục tiêu quốc gia và 80% dữ liệu đất đai ngay trong tháng 12.

Để guồng quay hành chính vận hành thông suốt, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười quán triệt phương châm điều hành “khó đâu báo cáo ngay tại đó”. Tất cả lấy sản phẩm đầu ra và hệ thống đánh giá KPI của hơn 8.200 tài khoản công chức làm thước đo phân định năng lực người đứng đầu.

Cùng với tập trung toàn lực về đích năm 2026, Lâm Đồng còn chủ động chạy đà để thực hiện mục tiêu năm 2027

Có thể nói, tinh thần của hơn 30 ngày “nước rút” không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, mà còn là bước chạy đà chiến lược cho năm 2027.

Chính vì vậy, ngay trong thời điểm dồn sức về đích năm cũ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã giao cơ quan Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 trước giữa tháng 12/2026.

Kịch bản này phải được tính toán khoa học, sát thực tiễn để các đơn vị có thể bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu tháng 1/2027, không để xảy ra bất kỳ khoảng trống hay độ trễ nào trong nhịp chuyển giao.