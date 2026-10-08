Lâm Đồng dồn lực, phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên

Quang cảnh Hội nghị đánh giá mục tiêu tăng trưởng “02 con số” 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 08/10. Ảnh: lamdong.gov.vn

Giữ đà tăng trưởng nhưng chịu áp lực lớn

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của Lâm Đồng ước tăng 8,51%, xếp thứ 23 trên 34 tỉnh, thành phố. Cả ba khu vực kinh tế đều duy trì mức tăng trưởng dương. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,9%, vượt kịch bản đề ra. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,64%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,07% và xây dựng tăng 10,72%. Khu vực dịch vụ tăng 9,49% với tổng doanh thu du lịch đạt 51.263,7 tỷ đồng, đón khoảng 18,47 triệu lượt khách. Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ giữa tháng 8 đã tạo thêm điều kiện thuận lợi để tỉnh mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế.

Song song đó, công tác thu hút đầu tư ghi nhận 3.317 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 17.200 tỷ đồng, đồng thời thu hút 64 dự án mới với tổng vốn đăng ký 176.058,02 tỷ đồng và xử lý khó khăn cho 188 dự án. Tuy nhiên, mức tăng chung 8,51% vẫn thấp hơn kịch bản 9,20%. Nguyên nhân chủ yếu do chỉ số giá tiêu dùng tăng làm giảm giá trị tăng thêm thực tế. Hai khu vực chiếm tỷ trọng lớn là dịch vụ và công nghiệp - xây dựng đều chưa đạt kịch bản, tạo áp lực rất lớn cho 3 tháng cuối năm.

Theo tính toán của cơ quan Thống kê tỉnh Lâm Đồng, để hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10% trở lên, GRDP quý IV của tỉnh phải đạt mức tăng tối thiểu 12,88%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng cần tăng 21,58%, riêng ngành công nghiệp phải tăng khoảng 24,17%, còn khu vực dịch vụ cần tăng 19,55%.

Mức tăng trưởng hai chữ số trong quý IV là thách thức lớn nhưng vẫn có cơ sở thực hiện nếu địa phương tập trung đúng trọng tâm, đúng ngành, đúng sản phẩm và đúng các dự án động lực.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu được giao

Nhằm tạo động lực bứt phá, Sở Tài chính đề xuất tăng công suất các nhà máy đang vận hành và tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió để khơi thông nguồn vốn lớn vào nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh giải ngân và điều chuyển linh hoạt vốn đầu tư công. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung nâng cao sản lượng các cây trồng, sản phẩm chủ lực tận dụng lợi thế về diện tích, năng suất và giá cả, đồng thời phối hợp xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách.

Đối với ngành du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đào tạo nhân lực và kiểm tra cơ sở lưu trú. Ngành sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, trọng tâm là Festival Hoa Đà Lạt, kết hợp triển khai các giải pháp kích cầu sức mua và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ giao nhiệm vụ chung sang giao chỉ tiêu cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và rõ kết quả. Kịch bản tăng trưởng quý IV phải được phân rã chỉ tiêu xuống từng ngành, phân ngành và địa phương dựa trên giá trị tăng thêm theo giá so sánh, đồng thời rà soát các động lực mới như chuyển đổi số, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao.

Đối với các dự án gặp vướng mắc, tỉnh yêu cầu lập danh mục chi tiết, xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn xử lý. Các sở, ngành phải hoàn thành kịch bản chi tiết trước ngày 17/10. Người đứng đầu chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm đến cùng về chỉ tiêu được giao, trong khi ngành thuế tăng cường chống thất thu và kiểm tra doanh thu bán buôn, bán lẻ nhằm phản ánh chính xác thực chất đà tăng trưởng của tỉnh.../.