Lâm Đồng đôn đốc tiến độ xây dựng 2 trường phổ thông nội trú Quảng Trực và Tuy Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra tại công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực

Qua kiểm tra thực tế tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, chủ động xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng công trình.

Chủ đầu tư phối hợp với nhà trường rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục phục vụ nhu cầu ăn ở, học tập và sinh hoạt của học sinh nội trú.

Học sinh học tập tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực

Theo đó, Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực đã giải ngân 179,5 tỷ đồng, tương đương 74,8%; đến nay tiến độ thực hiện đạt 92% khối lượng.

Hiện Ban Quản lý dự án số 3 tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công huy động đủ công nhân, thiết bị, vật tư, vật liệu và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ở giữa) đề nghị các đơn vị phối hợp rà soát điều chỉnh kịp thời những hạng mục chưa phù hợp tại khu ký túc xá học sinh

Đối với Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức đã giải ngân trên 78 tỷ đồng, đạt 55% vốn bố trí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức

Nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều. Đơn vị thi công chưa huy động đầy đủ nhân công, thiết bị, vật tư, chưa có biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, địa hình công trình có độ dốc lớn, khối lượng san nền nhiều hơn đáng kể so với các trường khác nên làm tăng thời gian thi công san nền.

Các đơn vị tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình; căn cứ các mốc tiến độ được giao theo sơ đồ Gantt để rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch thi công tổng thể và chi tiết cho từng hạng mục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) đề nghị các đơn vị thi công khẩn trương làm bù những hạng mục chậm tiến độ

Các nhà thầu phải bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng ca, nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị tư vấn giám sát phải thường trực tại công trường để kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng thi công thực tế hằng ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (thứ 2 từ trái qua) đề nghị đơn vị tư vấn giám sát, báo cáo kịp thời khối lượng thi công thực tế hằng ngày

Đối với những hạng mục chậm tiến độ, từng đơn vị thi công phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án làm bù, gửi tổ công tác, chủ đầu tư, đơn vị giám sát và chính quyền địa phương để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Mục tiêu là hoàn thành phần thô công trình trước ngày 15/12/2026 và hoàn thành dự án trước ngày 15/6/2027, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng.