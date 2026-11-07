Lâm Đồng đôn đốc tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công loạt dự án

Ngày 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án giao thông trên địa bàn khu vực Phan Thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh tại buổi kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Các dự án được kiểm tra gồm: Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú); Nâng cấp đường Trần Quý Cáp và Tuyến kè sông Bình Lợi (đoạn từ cầu Ké đến tiếp giáp với kè hiện hữu).

Nhiều dự án còn vướng mặt bằng

Tại dự án sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, công trình có chiều dài khoảng 2,6km, tổng mức đầu tư hơn 196 tỷ đồng. Năm 2026, dự án được giao kế hoạch vốn 75,451 tỷ đồng, đến nay giải ngân hơn 55 tỷ đồng, đạt gần 73%.

Hiện nhà thầu đang triển khai các hạng mục hệ thống thoát nước, nền đường, bó vỉa và vỉa hè, với khối lượng thực hiện khoảng 35% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng và giải ngân vốn.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phấn đấu đến ngày 15/11/2026 hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Các đơn vị phải bám sát từng hồ sơ, từng trường hợp, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, không để việc chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, đơn vị thi công cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ đề ra.

Đối với dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp, công trình có tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2026 là 51,806 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 47 tỷ đồng, đạt 90,8%.

Dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp đang được đơn vị thi công nỗ lực triển khai.

Trên địa bàn phường Tiến Thành, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn thành, có mặt bằng sạch để triển khai thi công. Riêng tại xã Tuyên Quang, còn 15 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng người dân chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu UBND xã Tuyên Quang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công đồng bộ.

Chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư; xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công bù tiến độ. Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành theo tiến độ cam kết.

Bàn giao mặt bằng kè sông Bình Lợi trước 15/11

Kiểm tra dự án Tuyến kè sông Bình Lợi, đoạn từ cầu Ké đến tiếp giáp với kè hiện hữu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án Tuyến kè sông Bình Lợi đạt khoảng 73% khối lượng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23,6 tỷ đồng, chiều dài tuyến kè 522m. Kế hoạch vốn năm 2026 là 13 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 9,4 tỷ đồng, đạt khoảng 73%. Hiện nhà thầu đang thi công trên phần diện tích được bàn giao, trong khi một số vị trí còn lại vẫn vướng mắc về mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Phú Thủy tập trung giải quyết các vướng mắc, phấn đấu đến ngày 15/11/2026 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 phối hợp địa phương rà soát hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đối với các trường hợp còn lại, bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Tuyến kè sông Bình Lợi.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 được yêu cầu tăng cường giám sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để tập trung thi công, bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Cũng trong sáng 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cầu Văn Thánh.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đánh giá tiến độ thi công công trình còn chậm so với yêu cầu, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tăng cường các mũi thi công phù hợp để bù khối lượng chậm, bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan phải chủ động bám sát hiện trường, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Với từng công việc, cần xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành và kết quả thực hiện; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình.