Lâm Đồng đôn đốc tiến độ chuẩn bị các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo danh mục rà soát, các nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thuộc nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, tài chính, đầu tư công, nông nghiệp và môi trường, nội vụ, giáo dục, y tế, văn hóa và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chuẩn bị 2 nghị quyết về nâng cao năng lực thực hiện phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2026 - 2030 và phê chuẩn đề án Phòng không nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với lĩnh vực công an, 2 nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí thành lập. Riêng số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được Công an tỉnh trình.

Sở Tài chính được giao chuẩn bị 8 nghị quyết, tập trung vào các nội dung quan trọng như phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách địa phương.

Bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, các nghị quyết còn liên quan đến chính sách hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành.

Đến thời điểm rà soát, mới có nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của tổ chức đảng và mức chi đối với hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản có phạm vi nghiên cứu rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Các nghị quyết còn lại chưa được Sở Tài chính trình.

Ông Đinh Ngọc Nhân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, 5 nghị quyết tập trung vào mức chi thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn; chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án; bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2026 và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, nghị quyết về mức chi thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn đã được trình ngày 16/10. Các nội dung còn lại liên quan đến dự án Nhà máy thủy điện Đa Hir, dự án Khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys và công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đèo Mimosa vẫn chưa hoàn tất thủ tục trình.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Trong lĩnh vực nội vụ, 3 nghị quyết liên quan đến chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng; phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030 và bãi bỏ quy định về chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trong đó, nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; nghị quyết về phát triển thanh niên được Sở Nội vụ trình ngày 13/10. Nội dung bãi bỏ nghị quyết được đề xuất tổng hợp chung với các nghị quyết bãi bỏ khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chuẩn bị 2 nghị quyết về nội dung, mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề và bãi bỏ nghị quyết liên quan đến việc chuyển đổi Trường Phổ thông Hermann Gmeiner - Đà Lạt sang loại hình trường công lập. Trong đó, nghị quyết về hoạt động thi kỹ năng nghề đã được trình ngày 13/10.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, 2 nghị quyết về mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách địa phương vẫn chưa được trình. Sở Tư pháp cũng chưa trình nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trước sắp xếp.

Trong lĩnh vực y tế, 4 nghị quyết liên quan đến chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh quản lý; chính sách hỗ trợ công tác dân số và mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Khu điều trị phong Di Linh. Trong đó, nghị quyết về chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế đã được trình ngày 29/9; các nội dung còn lại chưa được Sở Y tế trình.

Ngoài ra, nghị quyết quy định mức chi đối với hội thi Sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ngày 13/10. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa được Sở Dân tộc và Tôn giáo trình.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành rà soát kỹ tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với những nghị quyết chưa trình; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng dự thảo.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, việc hoàn thiện hồ sơ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, chất lượng nội dung và tiến độ đề ra; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan chủ trì, tránh để chậm trễ ảnh hưởng đến chương trình kỳ họp. Các đơn vị cần tập trung thực hiện, bảo đảm các tờ trình, dự thảo nghị quyết đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp chuyên đề tháng 11.