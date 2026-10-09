Lâm Đồng đôn đốc tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm ven biển

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 tại một số dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Đông tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra thực tế dự án trọng điểm phía Đông.

Trong đó, dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải có tổng mức đầu tư 663,8 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,3km. Công trình gồm tuyến chính dài 8,7km, tuyến nhánh N1 dài 1,7km, cầu Sông Phan cùng hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Toàn dự án có 236 hồ sơ, đã phê duyệt phương án bồi thường 236/236 hồ sơ, chi trả 218 hồ sơ. Mặt bằng bàn giao đạt khoảng 10,15/10,3km, tương đương 98,5%.

Ngày 8/10, UBND xã Tân Hải phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 bàn giao khu vực còn lại liên quan đến 1,0836ha đất rừng cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, tiến độ thi công mới đạt khoảng 35,5% khối lượng hợp đồng. Cầu Sông Phan cơ bản hoàn thành, trong khi phần nền đường và hệ thống thoát nước đang tiếp tục được triển khai.

Năm 2026, dự án được giao kế hoạch vốn 132,587 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 2,062 tỷ đồng, đạt 1,55%. Nguyên nhân chủ yếu là năng lực tài chính của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến việc huy động nhân lực, máy móc và thiết bị phục vụ thi công.

Khu vực thi công Dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải.

Đối với dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, công trình có chiều dài 25,61km, tổng mức đầu tư 1.274,317 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2027.

Đến nay, mặt bằng đã bàn giao khoảng 21,73/25,61km, đạt 84,8%; tiến độ thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng. Riêng đoạn từ đầu tuyến giao Quốc lộ 1 đến cầu Suối Nhum, dài khoảng 17,8km, đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 28,436 tỷ đồng, đã giải ngân 4,584 tỷ đồng, đạt 16,12%.

Một số khó khăn vẫn chưa được giải quyết, trong đó có khoảng 2,07km tuyến đi qua khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường. Ngoài ra, một số vị trí còn phải xử lý chênh lệch cao độ hoàn thổ và vướng 3 vị trí trụ điện cao thế 110kV.

Trong khi đó, dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh có chiều dài khoảng 6,82km, tổng mức đầu tư hơn 212,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2028.

Dự án cơ bản đã bàn giao mặt bằng toàn tuyến, hiện còn 3 hộ dân ở cuối tuyến, thuộc địa bàn xã Hàm Tân, với chiều dài khoảng 100m đang chờ thực hiện thủ tục tái định cư.

Tiến độ thi công đạt khoảng 32% khối lượng hợp đồng. Đối với cầu Sông Dinh, các mố, trụ chính đã hoàn thành, 65/65 dầm cầu đã đúc xong và đang được lắp đặt. Phần đường đã triển khai đào, đắp nền và thi công các lớp kết cấu mặt đường.

Nhà thầu thi công dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh.

Năm 2026, dự án được giao 54,992 tỷ đồng vốn đầu tư công, đã giải ngân 39,866 tỷ đồng, đạt 72,49%.

Yêu cầu tăng tốc thi công, giải ngân vốn

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành và địa phương trong triển khai dự án, tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, sau một tháng kể từ đợt kiểm tra trước, một số nhiệm vụ vẫn thực hiện chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 bám sát sơ đồ tiến độ Gantt và cam kết của từng nhà thầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình đơn vị thi công do tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu được yêu cầu khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ, tập trung xử lý các hạng mục còn lại, hạn chế tối đa việc gia hạn thời gian thực hiện.

Chủ đầu tư phải theo dõi sát tiến độ, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng cam kết, phấn đấu đến ngày 31/10/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành công trình theo hợp đồng đã ký kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chia sẻ với những khó khăn khách quan của nhà thầu, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động khắc phục hạn chế về năng lực tổ chức thi công, không để khó khăn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Đối với những vị trí đã có mặt bằng, nhà thầu phải triển khai thi công ngay.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng; các sở, ngành chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Về giải ngân vốn đầu tư công, chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng hạng mục; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện, gắn trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân với kết quả giải ngân.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Lâm Đồng.