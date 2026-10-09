Lâm Đồng đôn đốc hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững

Việc đôn đốc hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững được xác định không chỉ là yêu cầu đối với các chủ rừng mà còn gắn trực tiếp với trách nhiệm quản lý nhà nước của lực lượng Kiểm lâm

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tập trung đôn đốc các đơn vị chủ rừng xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phương án quản lý rừng bền vững, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, các Hạt Kiểm lâm phải chủ động rà soát, phân loại từng chủ rừng, xác định cụ thể tình trạng và tiến độ thực hiện phương án. Lực lượng Kiểm lâm có trách nhiệm trực tiếp liên hệ, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đúng nội dung, trình tự và thời hạn được giao.

Đối với những đơn vị đã được tổ chức thẩm định, yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm định và ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ đúng thời hạn.

Với những chủ rừng chưa xây dựng, đang xây dựng hoặc chậm hoàn thiện phương án, Hạt Kiểm lâm phải trực tiếp làm việc, xác định nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn những nội dung thuộc chuyên môn, yêu cầu chủ rừng xác định rõ thời gian hoàn thành, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài.

Đối với các tổ chức kinh tế thuộc trường hợp được tự phê duyệt phương án theo quy định, lực lượng Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc đơn vị khẩn trương xây dựng, tự phê duyệt và gửi quyết định phê duyệt về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Rà soát chặt chẽ diện tích, ranh giới và hiện trạng rừng

Một trong những yêu cầu được Chi cục Kiểm lâm nhấn mạnh là tăng cường phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý, diện tích, ranh giới và hiện trạng rừng trong quá trình xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

Các Hạt Kiểm lâm phải phối hợp với chủ rừng, chính quyền cấp xã và các cơ quan liên quan rà soát phạm vi quản lý đất rừng, diện tích, ranh giới, loại rừng, trạng thái rừng cũng như hiện trạng sử dụng đất.

Số liệu, bản đồ và các nội dung trong phương án phải được đối chiếu với hồ sơ pháp lý còn hiệu lực, kết quả công bố hiện trạng rừng, dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và hiện trạng thực tế.

Trường hợp phát hiện chênh lệch hoặc biến động giữa thực tế với hồ sơ, số liệu và kết quả công bố hiện trạng rừng, Hạt Kiểm lâm phải phối hợp hướng dẫn chủ rừng xác định chính xác hiện trạng, trạng thái rừng và nguyên nhân biến động.

Đối với những trường hợp cần thiết, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, lập biên bản xác nhận hiện trạng rừng. Đây sẽ là cơ sở để cập nhật, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ phương án quản lý rừng bền vững.

Không để kéo dài tình trạng chậm tiến độ

Chi cục Kiểm lâm cũng yêu cầu các Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xây dựng, trình phê duyệt hoặc tự phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của các chủ rừng trên địa bàn.

Đối với những trường hợp không xây dựng phương án, không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thực hiện trách nhiệm theo quy định, Hạt Kiểm lâm phải kịp thời kiểm tra, lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Những đơn vị chậm tiến độ phải được làm việc trực tiếp để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Trường hợp chậm kéo dài, không có lý do chính đáng hoặc không chấp hành yêu cầu, Hạt Kiểm lâm phải tổng hợp, báo cáo Chi cục Kiểm lâm để tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chỉ đạo xử lý.

Đáng chú ý, đối với các đơn vị không liên hệ được hoặc chưa xác định rõ tình trạng hoạt động, Hạt Kiểm lâm phải khẩn trương xác minh địa chỉ, người đại diện, tình trạng hoạt động, hiện trạng quản lý đất, rừng và việc thực hiện trách nhiệm xây dựng phương án. Từng trường hợp phải được báo cáo cụ thể để có hướng xử lý.

Gắn trách nhiệm Kiểm lâm với tiến độ từng hồ sơ

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chi cục trưởng về tiến độ và kết quả thực hiện việc xây dựng, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững trên địa bàn.

Các Hạt Kiểm lâm phải phân công cụ thể công chức phụ trách từng chủ rừng, từng hồ sơ; xác định rõ nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm theo dõi.

Công chức được giao nhiệm vụ phải bám sát địa bàn, thường xuyên làm việc với chủ rừng, phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quan điểm được đặt ra là không để hồ sơ chậm tiến độ do thiếu sự đôn đốc, hướng dẫn hoặc phối hợp từ lực lượng Kiểm lâm.

Tiến độ của từng chủ rừng được yêu cầu phân loại rõ theo các nhóm: đã hoàn thành, đang hoàn thiện, chậm tiến độ, chưa thực hiện, có khó khăn, vướng mắc và có dấu hiệu vi phạm.

Các Hạt Kiểm lâm phải cập nhật thường xuyên và định kỳ trước 14 giờ thứ Năm hằng tuần tổng hợp, báo cáo Chi cục Kiểm lâm để theo dõi, chỉ đạo và tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý.

Việc đôn đốc hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững được xác định không chỉ là yêu cầu đối với các chủ rừng mà còn gắn trực tiếp với trách nhiệm quản lý nhà nước của lực lượng Kiểm lâm. Trường hợp để chủ rừng trên địa bàn chậm kéo dài nhưng không chủ động đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hoặc không kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, người đứng đầu Hạt Kiểm lâm phải chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Qua đó, việc hoàn thiện các phương án quản lý rừng bền vững được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý diện tích rừng, bảo đảm hồ sơ quản lý thống nhất với hiện trạng thực tế, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chủ rừng và cơ quan quản lý trong công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.