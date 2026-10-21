Lâm Đồng đôn đốc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tổng dự toán ngân sách nhà nước được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là hơn 1.277 tỷ đồng, gồm gần 699,4 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và gần 578 tỷ đồng ngân sách tỉnh bố trí đối ứng.

Đến hết ngày 20/10/2026, tổng số vốn giải ngân đạt hơn 145,3 tỷ đồng, bằng 11,4% dự toán được giao. Trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân hơn 100,7 tỷ đồng, đạt 11,3%; kinh phí sự nghiệp giải ngân gần 44,6 tỷ đồng, đạt 11,6%.

Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng dự toán được giao hơn 843,4 tỷ đồng. Đến hết ngày 20/10, giải ngân đạt hơn 84,5 tỷ đồng, tương đương 10% dự toán.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các chương trình do đơn vị quản lý

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển văn hóa được giao gần 391,9 tỷ đồng, đã giải ngân gần 42,9 tỷ đồng, đạt 11%. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy được giao 42 tỷ đồng, giải ngân hơn 17,8 tỷ đồng, đạt 42,5%.

Đối với nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026, tổng kinh phí là hơn 887,2 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 20/10 đạt gần 305 tỷ đồng, tương đương 34,4% kế hoạch.

Ông Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các chương trình do đơn vị quản lý

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vẫn còn thấp so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là một số đơn vị, địa phương chậm rà soát, đề xuất phương án xử lý nguồn vốn chuyển tiếp; một số chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết vốn.

Việc triển khai đồng thời các nhiệm vụ chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 và chuẩn bị thực hiện các chương trình giai đoạn 2026 - 2030 cũng tạo áp lực về khối lượng công việc. Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách, hướng dẫn mới đang được hoàn thiện; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện tại một số địa phương còn hạn chế.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các chương trình do đơn vị quản lý

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung rà soát tình hình phân bổ, giải ngân vốn; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các chương trình trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng dự án, nhiệm vụ; xác định rõ số vốn còn lại, nguyên nhân chậm giải ngân và thời hạn hoàn thành.

Các chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện phân bổ chi tiết vốn; đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm nguồn vốn kéo dài, điều chỉnh các khoản vốn không còn nhu cầu sử dụng theo đúng quy định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Các cơ quan chủ trì chương trình tăng cường phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các địa phương trong quá trình triển khai, thanh toán, giải ngân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc báo cáo kết quả giải ngân hằng tuần phải được thực hiện nghiêm túc, phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương chủ động rà soát, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án và nhu cầu vốn, làm cơ sở tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.