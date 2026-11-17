Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với 3 xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3 chiều 17/11

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Trong đó, công tác khám sức khỏe toàn dân đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự chủ động của chính quyền cơ sở trong triển khai chủ trương chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo 3 xã khu vực Cát Tiên dự buổi làm việc

Theo báo cáo, tính đến ngày 16/11, xã Cát Tiên đã hoàn thành khám sức khỏe cho 10.209/10.209 người dân, đạt tỷ lệ 100%. Xã Cát Tiên 2 đã khám cho 7.484/7.925 người, đạt 94,4%; còn 441 người chưa được khám, chủ yếu do đi làm ăn xa, lao động dài ngày tại nương rẫy hoặc thuộc nhóm người yếu thế, ốm đau, đi lại khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 Trần Quang Trừng kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc

Để thực hiện nhiệm vụ này, xã Cát Tiên 2 đã triển khai chiến dịch cao điểm 60 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Các địa phương cũng tập trung rà soát, vận động người dân tham gia, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ sót trong chương trình chăm sóc sức khỏe.

Đối với xã Cát Tiên 3, trong 14 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, xã ước thực hiện 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 8 chỉ tiêu đạt kết hoạch. Nổi bật là tổng thu ngân sách bằng 129% dự toán. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,12%. Đáng chú ý, 6.858/6.858 người dân có mặt tại địa phương đã được khám sức khỏe, đạt 100%.

Đại diện các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động và những kết quả tích cực của các địa phương trong triển khai khám sức khỏe toàn dân.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Chủ tịch UBND xã Cát Tiên Trần Thị Thế Ngọc báo cáo tình hình thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp đề nghị các xã tiếp tục rà soát những trường hợp chưa được khám, có giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tăng cường theo dõi sức khỏe, giám sát và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Về thu ngân sách, tính đến ngày 15/11, xã Cát Tiên đạt hơn 30,5 tỷ đồng, bằng 109,1% dự toán; ước cả năm đạt 121%. Xã Cát Tiên 2 thu hơn 11,6 tỷ đồng, đạt 119% dự toán được giao. Xã Cát Tiên 3 đạt 8,195/6,37 tỷ đồng dự toán, bằng 129% kế hoạch.

Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2 Nguyễn Hoàng Lịch báo cáo những kết quả đạt được, đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình triển khai nhiệm vụ

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, xã Cát Tiên thực hiện hơn 55,6/70,1 tỷ đồng, đạt 79,25% kế hoạch. Xã Cát Tiên 2 giải ngân hơn 40,7/52,5 tỷ đồng, đạt 77,46%. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Cát Tiên 2 còn thấp, mới đạt 24,8% kế hoạch vốn. Xã Cát Tiên 3 đến ngày 15/11 đạt 27,630/32,517 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 85% kế hoạch vốn.

Công tác xử lý tài sản công dôi dư cũng được các địa phương triển khai. Xã Cát Tiên đã hoàn thành xử lý, khai thác 36 cơ sở nhà, đất; trong đó có cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao.

Xã Cát Tiên 2 đã rà soát 5 cơ sở dôi dư và 1 cơ sở mới phát sinh, từng bước bố trí sử dụng hoặc đưa vào khai thác, hạn chế lãng phí.

Đối với xã Cát Tiên 3 đã hoàn thành việc xử lý tài sản công dôi dư. Hiện không có cơ sở nhà, đất dôi dư đưa vào khai thác.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Tuyết Ánh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Về làm sạch dữ liệu đất đai, xã Cát Tiên đã đối soát 2.309/2.409 thửa đất, đạt 95,85%. Xã Cát Tiên 2 đạt 75% theo một kế hoạch đối soát và 92,06% theo kế hoạch khác; công tác đo đạc ngoại nghiệp bản đồ địa chính đạt 98,76%. Xã Cát Tiên 3 đến tháng 11/2026 đã hoàn thành kiểm tra, đối soát 774 thửa đất, đạt 100% chỉ tiêu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Trịnh Văn Quyết đánh giá 3 xã Cát Tiên đánh giá tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân các địa phương thực hiện rất tốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị 3 xã quyết tâm thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, phấn đấu tăng 10% nguồn thu từ thuế, nhất là thu từ đất.

Đối với tài sản công dôi dư, cần rà soát, ưu tiên bố trí phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, giáo dục và khai thác hiệu quả, tránh để tài sản xuống cấp, hư hỏng.

Riêng xã Cát Tiên 2, cần tập trung vận động, hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trong những ngày tới. Đồng thời, giao các sở, ngành phối hợp giải quyết kiến nghị của 3 xã. Những nội dung vượt thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư; đẩy nhanh việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung.