Lâm Đồng đôn đốc các chủ đầu tư có dự án giải ngân dưới 50%

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, Ban QLDA 3 và 8 Ban QLDA khu vực trực thuộc được giao làm chủ đầu tư 263 dự án, với tổng kế hoạch vốn hơn 4.247 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân chung đạt 49,58%. Trong đó, Ban QLDA 3 giải ngân hơn 52%, các Ban QLDA khu vực đạt 43,58%.

Ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, đề nghị các xã, phường có dự án khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo cụ thể tiến độ từng dự án giải ngân dưới 50%, phân tích nguyên nhân chậm tiến độ và những khó khăn cần tập trung tháo gỡ.

Ông Bùi Văn Hường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Glong, cho rằng một số nhà thầu chưa phát huy hết trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo các Ban QLDA, nhiều dự án khởi công mới năm 2026 đang trong giai đoạn khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu nên tỷ lệ giải ngân còn thấp. Dự kiến, cuối tháng 10 và trong tháng 11, các dự án sẽ hoàn tất thủ tục khởi công, tạm ứng vốn xây lắp.

Đối với dự án chuyển tiếp, tiến độ bị ảnh hưởng bởi vướng mắc giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, dự toán, biến động giá vật liệu và mưa kéo dài.

Riêng Ban QLDA 3 còn 6 dự án vướng giải phóng mặt bằng, với kế hoạch vốn bố trí lớn. Khó khăn chủ yếu là xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Một số hộ dân chưa đồng thuận, chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, một số địa phương chậm hoàn thiện hồ sơ đất đai; công tác phối hợp giải phóng mặt bằng thiếu chủ động.

Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt xử lý nhà thầu chậm tiến độ; nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, thiết bị, chậm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Ông Nguyễn Vĩnh Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn biện pháp hỗ trợ các trường hợp không thu hồi đất nhưng bị ảnh hưởng bởi hành lang bảo vệ, vành đai an toàn công trình

Để tháo gỡ vướng mắc, các Ban kiến nghị sở, ngành đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan đến khoáng sản bô xít và quyết toán dự án. Các địa phương khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh 2 tăng cường nhân lực, đẩy nhanh kiểm kê, chi trả bồi thường và vận động người dân bàn giao mặt bằng thi công.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ghi nhận những chuyển biến tích cực của Ban QLDA 3 và các Ban QLDA khu vực trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương cũng có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu. Đồng chí đề nghị đến 31/12/2026, phải giải ngân 100% vốn năm 2025 chuyển sang và ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2026.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng dự án

Các chủ đầu tư, địa phương cần xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo tuần, tháng đối với từng dự án, công trình; kịp thời bù tiến độ ngay trong tuần tiếp theo nếu không đạt kế hoạch. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tranh thủ thời tiết mùa khô để đẩy nhanh thi công, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân đề ra.