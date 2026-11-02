Lâm Đồng đôn đốc 12 địa phương phía Đông đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh cuộc họp

Dự họp còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo 12 xã gồm: Hồng Thái, Hàm Kiệm, Tuy Phong, Phan Sơn, Trà Tân, Lương Sơn, Sông Lũy, Nghị Đức, Bắc Bình, Tuyên Quang, Tánh Linh và Đông Giang.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 giao cho 12 địa phương là hơn 372,5 tỷ đồng. Đến ngày 2/11, tổng giá trị giải ngân đạt 235,2 tỷ đồng, tương đương 63,14% kế hoạch.

Trong đó, có 8/12 địa phương giải ngân trên 60%. Xã Tuyên Quang dẫn đầu với 81,6%, tiếp đến là Sông Lũy 71,91%, Lương Sơn 71,84%, Bắc Bình 69,36%, Hàm Kiệm 69,21%, Tánh Linh 67,81%, Đông Giang 64,45% và Tuy Phong 62,08%. 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 60% gồm: Nghị Đức 56,84%, Trà Tân 55,11%, Hồng Thái 47,92% và Phan Sơn 35,6%.

Các thành viên tham dự cuộc họp

Đối với vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn giao năm 2026 là hơn 104 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân hơn 25,2 tỷ đồng, đạt 24,26%. Trong đó, xã Tánh Linh đạt 65,02%, Hồng Thái đạt 52,65%; các xã Trà Tân, Đông Giang, Phan Sơn và Sông Lũy chưa thực hiện giải ngân.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại cuộc họp

Theo đánh giá của Sở Tài chính, nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 12 địa phương còn thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh, chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch của UBND tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng còn kéo dài.

Phó Giám đốc Sở Công thương Huỳnh Duy Khôi có ý kiến tại cuộc họp

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu một số địa phương chưa quyết liệt. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, kế hoạch giải ngân chưa cụ thể; giá nguyên vật liệu tăng và nguồn cung một số loại vật liệu còn thiếu cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bà Phan Thị Hiếu, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVI có ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai các dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở đó, các đơn vị kiến nghị giải pháp tháo gỡ, đề xuất hướng xử lý những vướng mắc phát sinh và cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND xã Hồng Thái Phan Thanh Phương có ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian còn lại của năm.

Đồng chí Nguyễn Minh lưu ý các địa phương rà soát, cập nhật chính xác số liệu giải ngân đến ngày 2/11, làm cơ sở đánh giá và đề ra giải pháp phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp

Theo kế hoạch, các địa phương phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải ngân tối thiểu 95% và đến tháng 1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Đối với những địa phương có khả năng hoàn thành sớm, cần chủ động đẩy nhanh tiến độ, không trông chờ, không để dồn khối lượng thực hiện vào thời điểm cuối kỳ.

Yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân. Trước ngày 5/11, các địa phương phải rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ đăng ký. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Trong đó, lập sơ đồ Gantt về tiến độ thi công và giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân dự kiến, thời điểm hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Hằng tuần cập nhật kết quả, đối chiếu với tiến độ đề ra để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND xã Tánh Linh Nguyễn Thiêm có ý kiến tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công; phân công lãnh đạo trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đôn đốc.

Đồng thời, tăng cường giám sát, thường xuyên gặp gỡ, động viên các nhà thầu phối hợp, đồng hành trong quá trình triển khai dự án; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các nhà thầu chậm tiến độ, không thực hiện đúng cam kết.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công; hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan kiểm soát chi trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, không để hồ sơ tồn đọng, dồn vào cuối năm.

Lãnh đạo các địa phương tham dự cuộc họp

Sở Tài chính chủ động theo dõi, sớm giải quyết các kiến nghị của địa phương, hằng tuần phối hợp với Văn phòng tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xem xét các kiến nghị, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.