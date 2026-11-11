Lâm Đồng đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi đối thoại với doanh nghiệp trong tháng 11/2026

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực được doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ. Trong đó, phần lớn các vướng mắc thuộc lĩnh vực như đất đai, bàn giao mặt bằng, điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô, vị trí thực hiện dự án, đấu giá tài sản công.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, đại diện Công ty TNHH Hải Nam, phường Phú Thủy đề nghị được hướng dẫn việc gia hạn thời gian sử dụng đất và gia hạn dự án của công ty.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam, phường Phú Thủy nêu khó khăn tại buổi đối thoại

“Doanh nghiệp mong muốn được trả lời sớm vướng mắc này để có hướng đầu tư, yên tâm sản xuất”, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam chia sẻ.

Về vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Tiếp vận Mê Kông, xã Nam Thành, đề xuất UBND tỉnh xem xét tháo gỡ các vướng mắc về bàn giao mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án Nuôi trồng thủy sản.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Tiếp vận Mê Kông, xã Nam Thành, đề xuất khó khăn tại buổi đối thoại

Liên quan đến thủ tục hồ sơ, dự án, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon, xã Tánh Linh, nêu khó khăn về các quy định tổ chức du lịch sinh thái trong rừng khi thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, về phía các sở, ngành, địa phương đã giải đáp cụ thể tại buổi đối thoại. Về kiến nghị của Công ty TNHH Hải Nam, đại diện phường Phú Thủy đã thông tin về công tác quy hoạch nơi đề xuất dự án.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Sơn giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn công ty nộp hồ sơ tại sở để được thẩm định các nội dung liên quan. Trong thời gian từ 17 - 20 ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp và trả lời cho doanh nghiệp.

Đối với vướng mắc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tiếp vận Mê Kông, về phía xã Nam Thành nhận định, khu vực này là đất công và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính trong vòng 50 năm. Hiện nay, khu vực này đã có nhiều hộ lấn chiếm, địa phương sớm phối hợp với doanh nghiệp, từ đó, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Dương Minh Châu giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp tại buổi đối thoại

Với vướng mắc này, Sở Tài chính khẳng định, phương án khả thi nhất vẫn là vận động người dân bàn giao mặt bằng để doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo. Còn đối với phương án điều chỉnh mục tiêu đầu tư là rất khó.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng đã cập nhật kết quả xử lý kiến nghị của 7 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trung tâm thường xuyên liên hệ, trao đổi với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để cập nhật kết quả xử lý.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các ngành, địa phương tiếp thu tất cả đề xuất của doanh nghiệp, từ đó có phương án xử lý, phúc đáp cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, những chia sẻ, trao đổi tại buổi đối thoại đến từ các nhà đầu tư đã giúp Lâm Đồng nhận diện nhiều nội dung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đến dự án của nhà đầu tư hoàn thiện ngay các nội dung trả lời, phúc đáp ý kiến đề xuất của doanh nghiệp. Tất cả được thực hiện trên tinh thần hỗ trợ, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng báo cáo kết quả xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp trong tháng 10 và tháng 11/2026

Đối với những ý kiến đóng góp, kiến nghị đến từ nhà đầu tư, Lâm Đồng sẽ tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện để tham mưu UBND tỉnh, từ đó cụ thể hóa thành các phương án, giải pháp thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các ngành, địa phương rà soát các quy hoạch, điều kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình thẩm định, xem xét, tháo gỡ khó khăn phải bảo đảm tính đồng bộ, đúng pháp luật. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.