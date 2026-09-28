Lâm Đồng đổi mới xúc tiến, phát triển công nghiệp văn hóa

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp

Báo cáo của sở, ngành tại cuộc họp cho biết, thời gian qua, hoạt động xúc tiến của tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai chủ động, đa dạng. Tỉnh đã tổ chức các đoàn xúc tiến tại nhiều thị trường quốc tế lớn như: Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng như: cà phê, rau - hoa công nghệ cao, mắc ca... tại các hội chợ quốc tế.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đóng góp ý kiến về liên kết truyền thông với nước ngoài

Trong giai đoạn tới, Lâm Đồng đặt ra các mục tiêu như: hằng năm tham gia từ 3 - 5 sự kiện du lịch quốc tế trọng điểm; đón từ 5 - 10 đoàn famtrip, presstrip, vlogger và blogger trong, ngoài nước khảo sát điểm đến; đẩy mạnh truyền thông quốc tế qua hệ thống hàng không và các nền tảng số.

Đáng chú ý, tỉnh đang nghiên cứu phương án quảng bá trên kênh CNN khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới các thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu báo cáo về kế hoạch hợp tác với các hãng truyền thông nước ngoài

Đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa, dự thảo Đề án đến năm 2030, tầm nhìn 2045 xác định tập trung phát triển 10 ngành công nghiệp văn hóa, trong đó trọng tâm là 3 lĩnh vực chủ lực, gồm: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thiết kế sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo đề án Công nghiệp văn hóa

Tỉnh định hướng hình thành hệ sinh thái "Lâm Đồng - Không gian di sản và sáng tạo xanh", kết nối 3 không gian chính: Cao nguyên sáng tạo; Đại ngàn bản sắc và Biển xanh hội nhập.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thanh Hoài đóng góp ý kiến về xây dựng Bộ nhận diện hình ảnh Lâm Đồng

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng dự kiến xây dựng danh mục 15 cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này nhằm thu hút và kết nối với các nhà đầu tư chiến lược.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương Nguyễn Văn Hưng thông tin về các đường bay quốc tế sắp mở

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh về những hạn chế hiện tại trong công tác truyền thông và thu hút khách quốc tế của địa phương.

Để khắc phục, đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tăng cường quảng bá trên các kênh truyền thông quốc tế uy tín, kết hợp với KOL và mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh điểm đến Lâm Đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp

Các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho du khách quốc tế từ khâu di chuyển, lưu trú đến khi kết thúc hành trình; đồng thời xây dựng các gói khuyến mãi đa dạng về tham quan, nghỉ dưỡng và dịch vụ phù hợp với từng thị trường khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ, đổi mới phương thức xúc tiến theo hướng trọng tâm, trọng điểm; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, gắn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó, khai thác hiệu quả các giá trị đặc trưng, nâng sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng thị trường khách quốc tế cho Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Đại diện sở, ngành tham dự tại cuộc họp