Lâm Đồng đốc thúc tiến độ dự án tuyến ĐT721 và cầu Phước Cát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nâng cấp tuyến ĐT721 đi qua địa bàn xã Đạ Tẻh chiều 7/10

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, dự án Nâng cấp tuyến ĐT721 đoạn Km0+000 đến Km16+600 (qua địa bàn xã Đạ Huoai và Đạ Tẻh) có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026. Tuyến đường dài 16,6 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

Đoạn ĐT721, các đơn vị chưa thực hiện thi công

Đến nay, dự án đã thi công nền đường khoảng 13,97 km, đạt hơn 84%. Hệ thống tường chắn âm đã hoàn thành, hệ thống thoát nước dọc đạt gần 75% và đã lắp đặt khoảng 500/881 trụ đèn chiếu sáng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Thời gian thi công dự án từ tháng 8/2024 đến 31/12/2025. Tuy nhiên, tiến độ dự án hiện chậm so với hợp đồng và cam kết; hiện đã gia hạn 2 lần. Tới nay, giá trị thực hiện lũy kế mới đạt khoảng 170,4 tỷ đồng, tương đương 45,47% giá trị hợp đồng xây lắp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ thi công dự án Cầu Phước Cát, xã Đạ Tẻh 2 chiều 7/10

Nguyên nhân được xác định do nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư; công tác tổ chức thi công chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, trên tuyến vẫn còn khoảng 45 hộ dân chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng; một số hạng mục phải xử lý, điều chỉnh kỹ thuật và thời tiết mưa liên tục cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Dự kiến đơn vị thi công sẽ hợp long cầu vào giữa tháng 11 và cam kết hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ hệ thống thoát nước trước ngày 30/11, móng cấp phối đá dăm trước ngày 20/11, mặt đường bê tông nhựa trước ngày 5/12 và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp làm việc với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ triển khai dự án Cầu Phước Cát, xã Cát Tiên 2 và dự án Nâng cấp tuyến ĐT721 chiều 7/10

Đối với dự án Cầu Phước Cát, công trình có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu, thời gian thực hiện 2021 - 2026. Cầu dài hơn 158 m, gồm 3 nhịp, hiện kết cấu phần dưới đã hoàn thành. Phần kết cấu phía trên đang tiếp tục thi công các khối đúc hẫng.

Đại diện nhà thầu dự án Cầu Phước Cát cam kết tiến độ thực hiện tại cuộc họp

Theo báo cáo, tiến độ cầu Phước Cát đã có chuyển biến nhưng vẫn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do một số nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, chậm huy động vật tư; thời tiết mưa cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu hoàn thành các khối đúc hẫng trên trụ T2 và khối cạnh mố M2 trước ngày 25/10, hợp long biên M2 trước ngày 4/11, hợp long giữa trước ngày 14/11 và hoàn thành công trình trước ngày 30/12/2026.

Đại diện nhà thầu cam kết tiến độ thi công dự án Nâng cấp tuyến ĐT721 tại cuộc họp

Kiểm tra tại công trường thi công chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, trong đó cầu Phước Cát phải hoàn thành hợp long trước ngày 15/11 và hoàn thành dự án trong năm 2026.

Song song đó, với nguồn vốn đầu tư chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu phải giải ngân xong trong năm nay, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Quang Tứ báo cáo tiến độ thực hiện và cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến ĐT721

Đối với đường dẫn vào cầu, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công song song với việc đẩy nhanh tiến độ hợp long cầu, tránh tình trạng hoàn thành cầu nhưng chậm đường dẫn.

Riêng đối với dự án Nâng cấp tuyến ĐT721, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phê bình đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân nằm trong vùng dự án chưa đạt tiến độ. Việc thực hiện một số khâu trong phê duyệt đền bù cho các hộ còn chậm, chưa chủ động, quyết liệt trong công việc được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cũng yêu cầu Ban Điều hành dự án và đơn vị tư vấn giám sát theo dõi sát công trường, báo cáo tiến độ thi công và kết quả giải ngân cụ thể hằng tuần trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh đối với 2 dự án.

Chủ đầu tư và địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, không thể để tình trạng chậm trễ kéo dài thêm. Mốc thời gian là ngày 31/12 phải hoàn thành dự án. Các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ bắt buộc và tập trung mọi giải pháp để thực hiện. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp