Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (đội mũ xanh) kiểm tra thực tế tiến độ dự án Nâng cấp tuyến ĐT721 dài hơn 16 km đi qua khu vực Đạ Huoai, Đạ Tẻh

ĐT721 phải giải ngân trung bình 10% mỗi tuần

Dự án Nâng cấp đường ĐT721 dài 16,6 km, tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình khởi công ngày 3/8/2024, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 203 tỷ đồng, tương đương 54,16% giá trị hợp đồng xây lắp hơn 374,79 tỷ đồng. Một số hạng mục chưa đạt tiến độ; trong đó, lớp bê tông nhựa C19 đạt 67,35%, lớp C12.5 đạt 48,82%; hệ thống chiếu sáng mới lắp đặt 560/881 trụ.

Giá trị thực hiện dự án Nâng cấp tuyến ĐT721 đến nay đạt khoảng 203 tỷ đồng, tương đương 54,16% giá trị hợp đồng xây lắp hơn 374,79 tỷ đồng

Nguyên nhân chậm tiến độ được xác định do nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư; nguồn cung cấp cấp phối đá dăm gặp khó khăn, một số mỏ đá không đáp ứng sản lượng hoặc chất lượng theo yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng còn 11 hộ chưa bàn giao với chiều dài khoảng 142 m. Ngoài ra, 32 hộ thuộc các đoạn nắn chỉnh tuyến phải thu hồi đất, hiện mới chi trả bồi thường cho 7 hộ.

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đốc thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm khu vực Bảo Lộc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc mặt bằng trong tháng 11/2026; hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định.

Đối với các nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tập trung những vị trí đã có mặt bằng. Ban quản lý dự án phải kiểm tra thường xuyên, yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết, cam kết thời gian hoàn thành từng hạng mục.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Quang Tứ báo cáo tiến độ thực hiện 3 dự án tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh yêu cầu theo dõi tiến độ giải ngân hằng tuần, phấn đấu mỗi tuần đạt trung bình 10% kế hoạch. Các đơn vị phải chủ động hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, không để khối lượng đã thi công nhưng chậm giải ngân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, dự án phải hoàn thành đúng thời hạn 31/12/2026, tỉnh không tiếp tục gia hạn nếu không đáp ứng tiến độ. Vì vậy, các đơn vị phải tập trung cao độ, không để những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp kiểm tra các hạng mục đang thi công trên tuyến ĐT721, yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ

Tuyến tránh Bảo Lộc phải tăng tốc thi công

Đối với dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh TP Bảo Lộc (cũ), công trình có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, chiều dài khoảng 15,585 km, khởi công ngày 25/9/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028.

Tuy nhiên, giá trị thi công đến nay mới đạt khoảng 6,1 tỷ đồng, tương đương 2,1% giá trị hợp đồng xây lắp hơn 283,4 tỷ đồng. Nhà thầu đã triển khai một số công việc như: dọn dẹp mặt bằng, cào bóc kết cấu đường hư hỏng, xử lý vết nứt và thi công cọc khoan nhồi tại vị trí cầu cạn Km7+820.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra tiến độ xây dựng hoàn thiện tuyến tránh TP Bảo Lộc (cũ)

Dù đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực, khối lượng thi công vẫn thấp. Nguồn cung cấp cấp phối đá dăm chưa đáp ứng nhu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản không còn vướng mắc lớn, song còn 28 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích khoảng 14.022 m2.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho rằng việc tổ chức thi công còn rời rạc, nhân lực và phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu. Các nhà thầu phải thống nhất biện pháp thi công, triển khai đồng loạt tại những vị trí thuận lợi, có khối lượng lớn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Dự án tuyến tránh TP Bảo Lộc có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu bổ sung thiết bị, nhân lực, vật tư; tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bãi đổ thải, giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị chủ động hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa công trình về đích sớm hơn kế hoạch hợp đồng từ 6 tháng đến 1 năm.

Quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân Khu tái định cư xã Đạ Huoai

Đối với dự án Tái định cư xã Đạ Huoai phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp thẳng thắn phê bình đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công trước việc tiến độ thi công còn rất chậm dù lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc.

Theo lãnh đạo tỉnh, dự án tái định cư xã Đạ Huoai dự kiến phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025 nhưng không đạt, phải gia hạn và dời nguồn vốn sang năm 2026. Đáng chú ý, nguồn vốn đã được kéo dài nhưng đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 6,1%.

Trong khi đó, thời tiết đã bước vào mùa khô, thời gian thi công không còn nhiều nhưng khối lượng công việc còn lại khoảng 40 tỷ đồng, tập trung ở các hạng mục điện 35 kV, cấp nước và các hạng mục liên quan. Qua kiểm tra, công trường chưa có chuyển biến rõ rệt, việc tổ chức thi công khối lượng còn thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương phải nâng cao trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ khó khăn tại dự án Tái định cư xã Đạ Huoai phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực, tổ chức làm việc ngày đêm theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”. Tư vấn giám sát và nhà thầu phải báo cáo hằng ngày cụ thể số lượng thiết bị, nhân công, vật tư được huy động tại công trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu đến ngày 30/11, các đơn vị phải báo cáo lại kết quả thực hiện và phải có chuyển biến rõ rệt, tích cực. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, thiếu trách nhiệm, UBND tỉnh sẽ kiên quyết xem xét, xử lý.

Dự án Tái định cư xã Đạ Huoai phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc mới giải ngân được 6,1%

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, khu tái định có ý nghĩa quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Do đó, chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương phải nâng cao trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, không để tiếp tục lãng phí thời gian và nguồn lực.