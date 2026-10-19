Lâm Đồng đoạt 2 giải tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng các tác giả, nhóm tác giả, tập thể đoạt giải.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị (bên phải), Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tham dự và trao giải. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc thi năm 2026 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương dự lễ trao giải. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Sau hơn 9 tháng triển khai trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng. Qua đó, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 905.681 tác phẩm gửi tham dự, tăng 67,17% so với năm 2025 với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và cảm ơn cấp ủy các cấp, ban chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các cơ quan phối hợp đã chủ động, trách nhiệm tổ chức cuộc thi.

Đại diện nhóm tác giả phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (đứng thứ 11 từ trái qua) nhận giải Khuyến khích tại cuộc thi

Đồng chí đánh giá cao trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh của các tác giả qua số lượng và chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao; lý luận sắc bén, nội dung bám sát thực tiễn đất nước. Mỗi tác phẩm là một tiếng nói, niềm tin lý tưởng cách mạng; mỗi tác giả là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lý luận góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội. Đồng thời chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm và hành động sai trái đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây phương hại quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Đại diện nhóm tác giả Công an tỉnh Lâm Đồng (đứng thứ 13 từ trái qua) nhận giải Khuyến khích tại cuộc thi

Cuộc thi thu hút tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, từ mọi miền Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, có các tác giả là người nước ngoài. Điều đó cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhu cầu, việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên và đông đảo Nhân dân…

Nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và Công an tỉnh Lâm Đồng nhận giải tại Cuộc thi chính luận lần thứ 6 năm 2026

Tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao 165 giải cá nhân cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải khuyến khích và 18 giải triển vọng; trao 2 phần thưởng cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn vinh danh tác giả cao tuổi, tác giả trẻ tuổi tiêu biểu và trao 20 giải Triển vọng cho các đoàn viên, thanh niên có tác phẩm dự thi chất lượng cao.

Các đại biểu, tác giả chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đối với tỉnh Lâm Đồng, Ban Tổ chức Cuộc thi trao 2 giải Khuyến khích tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 gồm các tác phẩm: Đảng gần đồng bào, bà con tin Đảng (3 kỳ) của phóng viên Thân Thu Hiền và Hương Ly thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; tác phẩm video clip Từ lăng kính điện ảnh đến trí tuệ nhân tạo - Mưu đồ chính trị, ẩn mình phía sau của nhóm tác giả Công an tỉnh.

Được biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 được phát động từ ngày 1/4 đến 25/5/2026 thu hút 4.291 tác phẩm tham gia ở cấp cơ sở. Qua các vòng sàng lọc, Ban Tổ chức tiếp nhận 1.045 tác phẩm cấp tỉnh, lựa chọn 435 tác phẩm vào vòng sơ khảo và 50 tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.