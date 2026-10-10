Lâm Đồng: Doanh nghiệp tự nguyện tháo dỡ thiết bị hút cát, đưa 3 phương tiện thủy lên bờ

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 vừa phối hợp với Công an xã D’ran tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tự nguyện tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát sỏi trên phương tiện thủy nhằm phòng ngừa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Doanh nghiệp sử dụng máy xúc tháo dỡ hệ thống ống hút cát trên phương tiện thủy. (Ảnh: CALĐ)

Trước đó, ngày 8/10, thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và vận chuyển vật liệu xây dựng, lực lượng CSGT đã làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư PITC Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, doanh nghiệp có 3 phương tiện thủy vỏ sắt đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, đang neo đậu ven bờ hồ chứa nước thủy điện Đa Nhim.

Tại buổi làm việc, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản và sử dụng phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, vận động doanh nghiệp chủ động tháo dỡ các thiết bị bơm, hút cát sỏi lắp đặt không đúng quy định, phòng ngừa nguy cơ phương tiện bị lợi dụng để khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng chức năng giám sát việc tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát sỏi trên phương tiện thủy tại hồ Đa Nhim. (Ảnh: CALĐ)

Sau khi được tuyên truyền, chủ phương tiện đã tự nguyện tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát sỏi, đồng thời tổ chức di dời, cẩu kéo cả 3 phương tiện lên bờ, không để tiếp tục neo đậu, hoạt động trái quy định trên hồ thủy điện Đa Nhim.

Đại diện doanh nghiệp cũng cam kết chấp hành nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản và giao thông đường thủy nội địa; không tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị bơm, hút khoáng sản trên phương tiện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, việc vận động doanh nghiệp tự giác tháo dỡ thiết bị, di dời phương tiện lên bờ là một trong những giải pháp phòng ngừa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với công an các địa phương và đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh.