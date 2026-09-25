Lâm Đồng định hình không gian đô thị 6 phường liền kề khu vực Phan Thiết

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ rà soát đề án quy hoạch. Theo đó, việc lập quy hoạch 6 phường liền kề (Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng, Mũi Né) nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, xây dựng và phát triển đô thị Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam của tỉnh. Bên cạnh đó, đề án này góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đô thị Phan Thiết bảo đảm các chỉ tiêu đô thị loại II đến năm 2030.

Đại diện đơn vị tư vấn (ngồi giữa) tham gia tại cuộc họp

Theo đề án, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 28.000 ha, phân thành 5 khu vực để quản lý và phát triển. Trong đó, lõi đô thị trung tâm thuộc khu vực phường Phan Thiết và phường Phú Thủy. Cực công cộng phía Bắc nằm khu vực phường Hàm Thắng. Cực giao thương, cửa ngõ phía Tây nằm ở phường Bình Thuận. Cực nghỉ dưỡng phía Nam nằm ở phường Tiến Thành và Cực nghỉ dưỡng phía Bắc nằm ở phường Mũi Né.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận có ý kiến tại cuộc họp

Đề án định hướng phát triển không gian đô thị của toàn vùng tỉnh Lâm Đồng mới, kết nối với các dự án chiến lược của quốc gia; đẩy mạnh liên kết với Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Đồng thời, góp phần phát triển 6 phường liền kề với không gian kiến trúc đô thị hài hòa, cân đối.

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né có ý kiến tại cuộc họp

Qua đó, chỉnh trang và nâng cấp đồng bộ hạ tầng khu trung tâm đô thị, gia tăng không gian công cộng phục vụ cộng đồng, không gian xanh và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển đô thị theo hướng bền vững, đô thị xanh.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy có ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận, góp ý để hoàn thiện quy hoạch đề án. Trong đó, các ý kiến tập trung đến mục tiêu ngắn hạn đến 2030, sẽ phát huy tối đa hiệu quả mạng lưới giao thông huyết mạch gồm: cảng hàng không, cảng biển, đường cao tốc, Quốc lộ 1 và hệ thống đường sắt.

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết có ý kiến tại cuộc họp

Các ý kiến còn hướng đến mở rộng chiều sâu phát triển đô thị về phía Tây và phía Bắc; kết nối phát triển trục kinh tế đêm, trục hạ tầng giao thông của 6 phường liền kề.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận các giải pháp thúc đẩy tối đa vùng lõi đô thị trung tâm, định hình 4 cực động lực chuyên biệt nhằm thiết lập một hệ sinh thái đô thị phát triển bền vững; khẳng định vai trò cực tăng trưởng của tỉnh thông qua phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, tài chính, logistics và ngành khai thác - chế biến hải sản mũi nhọn…

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo và ý kiến góp ý, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành địa phương cần hoàn thiện đề án quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề khu vực Phan Thiết để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động chuẩn bị các nội dung, phương án giải trình đối với những vấn đề có thể được đặt ra.

Ông Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng có ý kiến tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu đơn vị tư vấn báo cáo bằng clip ngắn gọn, súc tích, đánh giá được kết quả thực hiện quy hoạch cũ, làm rõ các tồn tại chưa giải quyết. Đồng thời, nêu rõ cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục lập quy hoạch, phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẳng định sự đồng thuận cao của người dân, các sở, ngành và tổ chức.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo tại cuộc họp

Đề án cần làm rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế của đô thị Phan Thiết (6 phường liền kề), là cửa ngõ kết nối TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ. Đồng thời, nhấn mạnh hạ tầng giao thông là động lực, vùng đô thị Phan Thiết có tính kết nối liên vùng cao khi có đường bộ, cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không và cảng biển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Về định hướng phát triển hạ tầng - đô thị - kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu đề án cần bổ sung thêm mảng xanh; định hướng các khu đô thị TOD (gắn với đường sắt tốc độ cao, đô thị sân bay); phát triển các khu du lịch, thương mại, chú trọng kinh tế đêm, kinh tế bạc; quy hoạch quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tái định cư, khu thể thao…

Các đại biểu có ý kiến tại cuộc họp

Về phát triển kinh tế biển, đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng lưu ý đến quy hoạch khu neo đậu tàu, cải tạo nâng cấp cảng biển, phân định rõ cảng nghề cá, cảng du lịch; nghiên cứu nâng cấp các bãi tắm cũ như: Thương Chánh, Đồi Dương và quy hoạch định hướng bãi tắm mới tại Hàm Tiến, Đá Ông Địa; đề xuất giải pháp tạo bờ kè, đê phá sóng từ xa.

Bên cạnh đó, đề án cần bổ sung các giải pháp chống ngập, lũ lụt khu đô thị nông thôn; tình trạng xâm thực biển, cát tràn, di dời dân khu vực nguy cơ cao. Đề xuất phương án xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải đại dương, di dời các nhà máy có mùi trong khu đô thị. Các góp ý từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên quan các công trình đầu tư ven biển kết hợp an ninh - quốc phòng cũng cần được bổ sung đầy đủ vào đề án.