Lâm Đồng: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h45 cùng ngày, anh Trung điều khiển xe máy chở anh Phan Văn Đạt (SN 2000, trú thôn Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa) về nhà tại thôn Đắc Thủy.

Khi đến nơi, anh Trung dừng xe trong sân, cách cửa nhà khoảng 3m. Anh Đạt xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi đi sang phía đối diện, cách vị trí chiếc xe khoảng 3m. Trong lúc anh Trung đang khóa đĩa xe máy, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Quay lại kiểm tra, anh Đạt thấy anh Trung ôm ngực, có biểu hiện co giật, đi về phía mình rồi ngã xuống. Khi đỡ nạn nhân, anh Đạt phát hiện máu ở vùng cổ họng và một vết thương trên ngực có dính máu.

Anh Đạt lập tức hô hoán, gọi bố mẹ anh Trung ra hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong.

Đáng chú ý, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một vật nghi là súng tự chế. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xác định nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.