Lâm Đồng: Điều tra vụ cố ý gây thương tích tại xã biên giới Quảng Trực

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản tại tiểu khu 1535 (xã quảng Trực) thuộc Công ty Long Sơn quản lý.

Trước đó, Ủy ban nhân dân xã Quảng Trực nhận được báo cáo về việc khu vực Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Long Sơn (Công ty Long Sơn) có nhiều vấn đề phức tạp, có dấu hiệu công ty tổ chức tụ tập đông người, giữ người trái quy định.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Trực giao Công an xã chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Công ty Long Sơn; khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin công ty huy động đông người và có dấu hiệu giữ người trái quy định pháp luật. Trước mắt tập trung ngăn chặn xô xát, đánh nhau, gây thương tích, phá hoại tài sản; phân tách các nhóm, không để tụ tập đông người.

Thực hiện báo cáo kịp thời cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt số 221 diễn biến tình hình, nhất là trường hợp có người bị giữ, bị thương, có hung khí, phá hoại tài sản hoặc tình hình vượt khả năng kiểm soát để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Giao Trưởng Phòng Kinh tế chỉ đạo các đồng chí trong Tổ công tác 221 phối hợp Công an xã nắm tình hình, vận động các bên bình tĩnh, không tự giải quyết bằng biện pháp cưỡng chế hoặc bạo lực; Phòng Kinh tế tập trung xác minh hồ sơ, nguồn gốc và hiện trạng đất, hành vi lấn chiếm nếu có; bộ phận tư pháp của Văn phòng rà soát căn cứ, trình tự pháp lý để tham mưu xử lý.

Yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không để vụ việc tranh chấp đất đai phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự; mọi hành vi vi phạm phải được xác minh, lập hồ sơ và xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Trực cũng đề nghị Công ty Long Sơn không huy động lực lượng đông người để giải quyết tranh chấp; không tự ý giữ, khống chế, đánh đập hoặc đe dọa bất kỳ người nào dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm về đất đai của các cá nhân sẽ được cơ quan nhà nước kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Yêu cầu Công ty Long Sơn chủ động phối hợp với Công an xã để bảo đảm an ninh trật tự và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan cho cơ quan chức năng. Đồng thời có quyền bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhưng phải thực hiện bằng các biện pháp và trình tự pháp luật cho phép.

Theo Công an xã Quảng Trực, ngày 14/9, nhận được tin báo của ông Hồ Văn Đức, sinh năm 1981, thường trú tại Phường 1, Bảo Lộc (Lâm Đồng) về việc “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại tiểu khu 1535.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 13/9, Linh Đức Thuận, sinh năm 1985, trú tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực thuê người vận chuyển 1 nhà container đến đặt trên diện tích đất thuộc Công ty Long Sơn quản lý tại tiểu khu 1535. Mục đích Thuận dựng nhà là để cho công nhân ở trông coi, chăm sóc cây trồng.

Đến ngày 14/9, Công ty Long Sơn thuê khoảng 100 người thường trú tại các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh đến trụ sở công ty để làm bảo vệ, công nhân.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Linh Đức Thuận cùng Tô Đức Hòa, sinh 2006, trú tại Thôn 2, xã Đăk Nhau, thành phố Đồng Nai ngồi nhậu phía trước hiên của ngôi nhà container. Cùng lúc này, một nhóm khoảng 6 đến 7 người được Công ty Long Sơn thuê đến làm bảo vệ cũng đến trải bạt ngồi nhậu trước hiên nhà, cách vị trí Thuận và Hòa ngồi nhậu khoảng hơn 1m. Trong lúc nhậu, cả hai bên nói chuyện qua lại với nhau bình thường, không xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, có khoảng 4-5 đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) mặc trang phục quần áo màu đen, trùm kín mặt cầm dao phát rẫy lao vào tấn công nhóm bảo vệ của Công ty Long Sơn gây thương tích.

Hậu quả, Đinh Nguyễn Tuấn Ngọc, sinh năm 1995, thường trú tại Tổ 12, Phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị thương ở cánh tay. Hai người khác là Hồ Quốc Đạt và Tạ Hoàng Hà cũng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quảng Trực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, truy tìm những người liên quan để xử lý vụ việc theo quy định.