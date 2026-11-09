Lâm Đồng điều động nhiều cán bộ cấp sở về làm lãnh đạo cấp xã

Chiều 9/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố và trao 15 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Tại Hội nghị, ông Tôn Thiện Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Cụ thể, điều động ông Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến Đảng ủy xã Kiến Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Đảng ủy xã Hàm Thuận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Đảng ủy đặc khu Phú Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến Đảng ủy xã Vĩnh Hảo; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Hạ Chúc

Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều động đến Đảng ủy xã Bắc Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều động đến Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Trường Sa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương, nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều động đến Đảng ủy xã Tuy Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trần Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine, nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều động đến Đảng ủy xã Tà Năng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phạm Thành Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong, nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều động đến Đảng ủy phường Phú Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thủy, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Năng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, nhiệm kỳ 2025 – 2030; để Chủ tịch UBND tỉnh điều động đến Văn phòng UBND tỉnh.

Điều động ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Trần Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030; điều động đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Điều động ông Phan Đức Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 9/11/2026.

Ông Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 9/11/2026.