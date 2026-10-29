Lâm Đồng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao Quyết định bổ nhiệm ông Cao Sơn Dũng, Tỉnh ủy viên, quyền Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Tại Hội trường UBND tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trao Quyết định số 5175/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Cao Sơn Dũng, Tỉnh ủy viên, quyền Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 29/10; Quyết định số 5176/QĐ-UBND, điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường sang giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương; Quyết định số 5177/QĐ-UBND, điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế sang làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt; ông Trương Trung Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Trung Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao Quyết định điều động các ông Huỳnh Duy Khôi (bên phải), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương; điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Viết Nam (bên trái), Phó Giám đốc Sở Y tế sang làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Trao nhiệm vụ cho lãnh đạo các sở, ngành và phường Xuân Trường- Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị các cán bộ vừa được điều động toàn tâm toàn ý trong công việc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Trung Thắng bày tỏ nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xác định việc được phân công công tác tại địa phương vừa là cơ hội để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và nhân dân; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực, chủ động học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ và cùng tập thể Đảng ủy phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng 3 cán bộ vừa nhận quyết định điều động, bổ nhiệm.

Trước đó, Hội đồng nhân dân phường Xuân Trường- Đà Lạt đã tổ chức kỳ họp, biểu quyết bãi nhiệm Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và bãi nhiệm đại biểu HĐND phường Xuân Trường - Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Hùng Sơn do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bị khai trừ khỏi Đảng, bị khởi tố, bắt tạm giam. Các đại biểu HĐND phường Xuân Trường- Đà Lạt cũng tiến hành bầu Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả ông Trương Trung Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy phường được bầu với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Tại Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) khai mạc chiều 28/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Bá Út.