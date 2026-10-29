Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố ba quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, ông Cao Sơn Dũng - Tỉnh ủy viên, quyền Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Duy Khôi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. Ông Hoàng Công Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định điều động và bổ nhiệm, ông Cao Xuân Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và căn dặn của lãnh đạo tỉnh.

"Các cán bộ được bổ nhiệm nhận thức rõ niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, từ đó tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với phương châm 'nói ít, làm nhiều', các cán bộ sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh", ông Dũng nhấn mạnh.