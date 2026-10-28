Lâm Đồng: Điều chỉnh xây dựng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 4 làn xe

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư. Cụ thể, dự án được điều chỉnh theo quy mô hoàn chỉnh, mở rộng nền đường 22m với 4 làn đường cao tốc, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục, vận tốc 80km/h.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 65,88km, đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài khoảng 11,91km và địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 53,97km. Điểm đầu tại Km59+798,33 (trùng với điểm cuối của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tại cầu vượt trực thông nút giao Quốc lộ 20) thuộc địa phận xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai; Điểm cuối tại Km125+675,23 qua nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ (cách Quốc lộ 55 khoảng 130m) thuộc Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh từ năm 2021 - 2028, thông xe kỹ thuật quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028. Dự án có tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 546,80 ha với sơ bộ tổng mức đầu tư 17.561 tỷ đồng.

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8.

Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng cũng được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua. Theo đó, thống nhất điều chỉnh phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng, có tổng diện tích 272,603 km2 (không bao gồm các tuyến đường giao thông hiện hữu đã được cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng đường giao thông), gồm một phần diện tích của các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, xã Đạ Tẻh, xã Đạ Tẻh 3 về thành phố Đồng Nai quản lý.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng từ 24.239,10 km2 còn 23.966,497 km2 (giảm 272,603 km2), tương ứng phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng được chuyển về thành phố Đồng Nai. Đơn vị hành chính cấp xã và quy mô dân số của tỉnh vẫn giữ nguyên so với trước khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Bá Út, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng thông qua Nghị quyết chủ trương thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030"; Nghị quyết phê duyệt Đề án "Phòng không nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030".

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Bá Út.