Lâm Đồng điều chỉnh nhà đầu tư dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp

Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Mai Corp)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5358/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp. Nội dung điều chỉnh tập trung vào thông tin pháp lý của nhà đầu tư thứ hai tham gia dự án.

Theo đó, nhà đầu tư thứ hai được cập nhật là Công ty Cổ phần Trí tuệ số Việt VDC, mã số doanh nghiệp 0109907156, đăng ký lần đầu ngày 17/2/2022, thay đổi lần thứ 9 ngày 2/10/2026. Doanh nghiệp có trụ sở tại tầng 25, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội.

Trước đó, dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 13/7/2026. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án được các nhà đầu tư nộp ngày 08/10/2026. Sau khi xem xét hồ sơ và Báo cáo thẩm định số 2020/BC-STC ngày 02/11/2026 của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận điều chỉnh.

Theo nội dung quyết định, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và Công ty Cổ phần Trí tuệ số Việt VDC có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận; tuân thủ các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, thuế và các lĩnh vực pháp luật có liên quan.

Các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp cho cơ quan nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của dự án và nhà đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định về đất đai, bảo vệ môi trường, rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra việc chấp hành quy định về xây dựng, quy hoạch; UBND xã Nam Đà thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động của dự án trên địa bàn. Thuế tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư và dự án theo quy định.