Lâm Đồng điều chỉnh kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các nội dung kế hoạch về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Việc điều chỉnh cần phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm thực hiện ở từng cấp; đồng thời, cân đối ngân sách, huy động nguồn lực hỗ trợ cộng đồng. Sở phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2026.

Tỉnh yêu cầu các hoạt động phải có điểm nhấn, thể hiện bản sắc riêng của từng địa phương. Cấp tỉnh tổ chức ít nhất một hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao hoặc du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa; cấp xã tổ chức từ 1 - 2 hoạt động, thôn và tổ dân phố có ít nhất 2 - 3 hoạt động đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế, gắn với lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của địa phương.

Việc tổ chức ngày hội cần lấy cơ sở và cộng đồng dân cư làm trọng tâm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tổ chức, tham gia và thụ hưởng; đồng thời, lựa chọn các mô hình hiệu quả để tiếp tục duy trì sau ngày hội.

Các thiết chế văn hóa công lập được yêu cầu mở cửa, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí; vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ triển khai các chương trình ưu đãi thiết thực cho người dân trong ngày 24/11/2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí ngày hội trên toàn tỉnh thông qua việc treo cờ Tổ quốc trong suốt tuần lễ, trang trí, cổ động, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp cả ban ngày và ban đêm.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đưa hoạt động văn hóa đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm đối tượng đặc thù, nhất là người yếu thế. Công tác tổ chức phải bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, vệ sinh môi trường, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Việc đánh giá, tổng kết Ngày Văn hóa Việt Nam và tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc phải hoàn thành, gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh trong ngày 26/11/2026.