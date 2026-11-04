Lâm Đồng điều chỉnh dự án điện gió hơn 850 tỷ đồng, mở rộng dư địa năng lượng tái tạo

Với công suất khoảng 28 MW, Nhà máy Phong Điện Phước Thể là một trong những dự án nguồn điện được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án tại Quyết định số 5250/QĐ-UBND. Đây là lần điều chỉnh chủ trương đầu tư thứ 5 của dự án. Dự án Xây dựng Nhà máy Phong Điện Phước Thể - Bình Thuận do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư và Phát triển Năng lượng sạch Châu Á làm nhà đầu tư, triển khai tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án năng lượng tái tạo như nhà máy điện gió góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: C.H)

Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 28 MW, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 18,5 ha. Trong đó, diện tích chiếm đất có thời hạn khoảng 7,8 ha, diện tích sử dụng tạm thời khoảng 6,7 ha và khoảng 4,1 ha nằm trong hành lang an toàn đường dây. Tổng vốn đầu tư hơn 850 tỷ đồng, gồm khoảng 170 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và hơn 680 tỷ đồng vốn huy động từ các ngân hàng thương mại cùng những nguồn vay khác.

Việc phát triển dự án điện gió tại xã Liên Hương góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng, khai thác tiềm năng gió của khu vực và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia. Trong bối cảnh yêu cầu chuyển dịch năng lượng ngày càng được chú trọng, các dự án năng lượng tái tạo có vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn điện, đồng thời mở thêm cơ hội thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tại địa phương.

Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng thành nguồn điện thực tế, dự án cần bảo đảm tiến độ và hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý. Theo lộ trình được chấp thuận, nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và những thủ tục liên quan chậm nhất vào quý IV/2027. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động chậm nhất trong quý IV/2029.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày 16/11/2009. Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến tiến độ, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và xây dựng.

Phát triển điện gió góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và đa dạng hóa nguồn cung điện. (Ảnh: C.H)

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu quá trình triển khai tuân thủ các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, điện lực và an toàn hành lang công trình. Các hạng mục chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng pháp luật và hạn chế những tác động không phù hợp đến tài nguyên, môi trường khu vực.

Trong công tác giám sát, UBND tỉnh phân công rõ trách nhiệm giám sát cho các sở ngành như Sở Tài chính, Sở Công Thương, trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành quy định về đất đai, lâm nghiệp và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với nhà đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Việc phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn cho thấy yêu cầu quản lý dự án không chỉ dừng ở tiến độ đầu tư, mà còn bao gồm kiểm soát việc sử dụng đất, tuân thủ quy định môi trường và an toàn công trình. Đây là những yếu tố cần được bảo đảm để các dự án năng lượng tái tạo phát huy hiệu quả, đóng góp thực chất cho mục tiêu phát triển bền vững.