Lâm Đồng điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở, giai đoạn 2021 - 2030

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021- 2030 đang được rà soát, cập nhật nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị, nông thôn và các chỉ tiêu phát triển nhà ở do Chính phủ giao.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, bổ sung các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án, đồng thời cung cấp tọa độ trung tâm theo hệ tọa độ VN-2000 để cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh chương trình.

Về quy hoạch đô thị và nông thôn, đến nay, 93 xã, đặc khu đã phủ kín quy hoạch chung xã; trong đó, 89 quy hoạch do UBND cấp xã phê duyệt, 1 quy hoạch chung xã Đức Linh do UBND tỉnh phê duyệt và 3 địa phương không phải lập lại quy hoạch chung do không thực hiện sáp nhập gồm: xã Quảng Sơn, xã Quảng Hòa và Đặc khu Phú Quý. Bên cạnh đó, 28 phường, xã đang tổ chức lấy ý kiến để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng nêu báo cáo tại cuộc họp

Đối với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lâm Đồng được Chính phủ giao tổng cộng 9.608 căn theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026. Trong đó, chỉ tiêu nhà ở xã hội là 8.699 căn và nhà ở cho thuê là 909 căn.

Trên cơ sở thông tin do các địa phương cung cấp, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật mục tiêu, nội dung tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu được giao; đồng thời bổ sung tọa độ các khu vực dự kiến phát triển nhà ở vào phụ lục hồ sơ điều chỉnh chương trình.

Các đại biểu dự hội nghị

Để bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống quy hoạch và định hướng phát triển lâu dài, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sớm hoàn tất việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đối với 17 phường và 11 xã theo thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển nhà ở, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý quỹ đất, bảo đảm sự đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn. Qua đó đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Vì vậy, việc điều chỉnh chương trình phải được thực hiện kỹ lưỡng, có cơ sở thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch của từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục rà soát kỹ các danh mục, khu vực dự kiến phát triển nhà ở; tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các xã, phường, đặc khu, bảo đảm phản ánh sát nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của từng địa phương, không bỏ sót những nội dung quan trọng.

Sở Xây dựng cần bổ sung đầy đủ các nội dung liên quan, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và cơ sở thực tiễn của chương trình trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.