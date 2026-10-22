Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) và đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) tham dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 12 xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo đề án liên quan đến Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Các đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ở giữa); Bùi Thắng (bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Hội nghị cũng xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư. Theo phương án đề xuất, dự án được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 22 m; dự kiến công trình sẽ thông xe kỹ thuật trong quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án sau điều chỉnh khoảng 546,8 ha, trong đó TP Đồng Nai khoảng 79,47 ha, tỉnh Lâm Đồng khoảng 467,33 ha, tăng khoảng 91,8 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 17.561 tỷ đồng, tăng khoảng 361 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong giai đoạn 2026 - 2030 được xác định nhằm bảo đảm đồng bộ về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức giao thông; phát huy vai trò trục giao thông động lực kết nối khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phần thảo luận tại hội nghị

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao về nội dung các tờ trình được thông qua tại hội nghị; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để tiếp tục hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông qua tờ trình liên quan đến Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và hiệu quả, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Cùng với nội dung về công tác cán bộ, các nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị lần này đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường kết nối vùng, liên quan trực tiếp đến việc huy động, sử dụng nguồn lực, quản lý đất đai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống Nhân dân.

Đây cũng là những vấn đề có phạm vi tác động liên địa phương, đòi hỏi phải được xem xét thận trọng, toàn diện, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, vừa bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Đối với nội dung theo chương trình, hội nghị đã thảo luận, thống nhất với những nội dung cơ bản của dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; thống nhất về chủ trương đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư; thống nhất việc giới thiệu nhân sự ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Sau hội nghị, yêu cầu cấp thiết là tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận, hoàn thiện nghị quyết, kết luận và tổ chức thực hiện có trọng tâm, có tiến độ, có kiểm tra. Các văn bản phải thể hiện chính xác nội dung hội nghị đã thống nhất, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành và có kiểm tra kết quả.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh tham dự hội nghị

Thời gian từ nay đến hết năm 2026 không còn nhiều. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung nỗ lực, bứt tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra, chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027 và tạo nền tảng thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030.