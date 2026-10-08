Lâm Đồng: Điều chỉnh chủ trương đầu tư, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tăng vốn 422 tỷ đồng

Theo phương án được trình, dự án được điều chỉnh từ đầu tư theo quy mô phân kỳ sang đầu tư hoàn chỉnh ngay từ đầu. Tên dự án cũng được điều chỉnh thành "Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư", bỏ cụm từ "giai đoạn 1".

HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Lê Phước).

Cao tốc có tổng chiều dài khoảng 73,62km, điểm đầu tại phường 1 Bảo Lộc, trùng với điểm cuối dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn, thuộc xã Hiệp Thạnh.

Tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h và có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Các hạng mục cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường ngang, đường gom, đường dân sinh, hệ thống an toàn giao thông và công trình phục vụ khai thác được đầu tư đồng bộ. Dự án đồng thời bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km 196+170.

Cùng với việc nâng quy mô đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng, tăng 422 tỷ đồng so với trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.988 tỷ đồng, chiếm 47,44% tổng mức đầu tư; vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng, chiếm 52,56%.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho biết, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP, với 100% đại biểu tán thành.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các thủ tục theo đúng quy định, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn vốn, chất lượng công trình.

Dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh được đề nghị tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án.