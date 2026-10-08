Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung (ở giữa) cùng 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák (bên trái) và Tiêu Hồng Phúc (bên phải) chủ trì kỳ họp

Chiều 8/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Kỳ họp được kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu: phường Phú Thủy, phường Bắc Gia Nghĩa và Đặc khu Phú Quý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ (bên trái) cùng các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến trình bày tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).

Theo nội dung được trình, dự án được điều chỉnh từ quy mô đầu tư phân kỳ sang đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh. Tên dự án cũng được điều chỉnh thành “Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư”, bỏ cụm từ “giai đoạn 1”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng (bên phải) cùng các đại biểu dự kỳ họp

Theo phương án điều chỉnh, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 73,62 km. Điểm đầu tại Phường 1 Bảo Lộc, trùng với điểm cuối Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn, thuộc xã Hiệp Thạnh.

Cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Tuyến có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến trình bày tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Các hạng mục cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường ngang, đường gom, đường dân sinh, hệ thống an toàn giao thông và công trình phục vụ khai thác được đầu tư đồng bộ. Dự án bổ sung đầu tư nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170.

Cùng với việc nâng quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.988 tỷ đồng, chiếm 47,44% tổng mức đầu tư. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng, chiếm 52,56%.

Các đại biểu theo dõi báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng với tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh nhằm phù hợp định hướng nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ. Đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu sẽ hạn chế việc phá dỡ, chắp vá khi mở rộng về sau, đồng thời nâng năng lực vận tải và bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cho biết, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư, với 100% đại biểu tán thành.

Việc điều chỉnh theo quy mô hoàn chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao năng lực khai thác, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư lâu dài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh triển khai các thủ tục đúng quy định, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm; quản lý chặt nguồn vốn và chất lượng công trình. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý khó khăn, bất cập phát sinh.