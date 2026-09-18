Lâm Đồng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 3 nội dung trọng tâm, gồm: điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh một số chỉ tiêu tại kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lâm Đồng; chủ trương để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng bộ mục tiêu, huy động nguồn lực phát triển

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc điều chỉnh nhằm cập nhật, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng mới của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; đồng thời bảo đảm kế thừa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiềm năng và yêu cầu phát triển của địa phương.

Về kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 từ 33 thành 49 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân được đề xuất điều chỉnh lên mức 10 - 10,55%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11 - 12%/năm.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận tại hội nghị

Trong 17 chỉ tiêu bổ sung mới, có 3 chỉ tiêu được đề xuất ở mức phấn đấu cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao, gồm: số lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động có việc làm trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn.

Các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới cũng được đề xuất điều chỉnh theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; bổ sung chỉ tiêu xã nông thôn mới hiện đại, thay cho các chỉ tiêu thành phần về xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Võ Thành Công, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tỉnh Lâm Đồng

Để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh, bổ sung 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 thành 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

Các giải pháp này được xây dựng trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển, các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, bảo đảm bao quát đầy đủ hơn các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với kế hoạch tài chính 5 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh 8 chỉ tiêu, bảo đảm đồng bộ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn. Việc điều chỉnh gắn với khả năng thu, nhu cầu chi ngân sách địa phương, tạo cơ sở thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, bảo đảm các cân đối lớn và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Tường Vân nêu ý kiến tại hội nghị

Về cửa khẩu Đắk Peur, dự thảo kế hoạch nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế xác định thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thiện quy hoạch, cơ chế, chính sách; đầu tư hạ tầng và hệ thống quản lý nhà nước tại cửa khẩu; phát triển dịch vụ logistics, thương mại, xuất nhập khẩu và tăng cường hợp tác với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Chủ trương này nhằm tăng cường kết nối, giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch và đối ngoại, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới.

Đồng chí H’Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đóng góp các ý kiến liên quan đến chủ trương nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao về các nhiệm vụ, chỉ tiêu và chủ trương để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và tổ chức triển khai thực hiện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 13

Tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn của các đồng chí Tỉnh ủy viên, đại biểu tham dự; đồng thời biểu dương các cơ quan tham mưu đã chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm những nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nội dung được thông qua tại hội nghị lần này tập trung vào những vấn đề quan trọng trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; mở rộng kết nối, hợp tác, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 mới chỉ là bước đầu. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là cách thức tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Mục tiêu tăng trưởng "2 con số" phải được cụ thể hóa bằng các động lực tăng trưởng, ngành, lĩnh vực, địa bàn, công trình, dự án và nguồn lực cụ thể. Các cấp, ngành cần xác định rõ những nhiệm vụ tạo tăng trưởng ngay; những nhiệm vụ mở ra dư địa tăng trưởng trong trung hạn, dài hạn; những điểm nghẽn phải tập trung tháo gỡ và các nguồn lực cần ưu tiên bố trí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Trong quá trình triển khai, cùng với thúc đẩy tăng trưởng, tỉnh phải đặc biệt coi trọng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giữ nghiêm kỷ cương tài chính - ngân sách.

Tinh thần chung là chỉ tiêu phải rõ, nguồn lực phải rõ, tiến độ phải rõ, trách nhiệm phải rõ và kết quả phải đo đếm được. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đối với chủ trương nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh ngay sau hội nghị cần lãnh đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch; xác định rõ lộ trình, từng nhóm công việc, nhu cầu nguồn lực, hạ tầng kết nối và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Phát triển kinh tế cửa khẩu phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ biên giới và tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu những nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định tại hội nghị phải được khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ngay.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; khẩn trương hoàn thành đánh giá kết quả thực hiện KPI quý III/2026 và chuẩn bị chương trình, nhiệm vụ quý IV/2026 bảo đảm thực chất, khách quan.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Các cấp, ngành cần rà soát toàn diện tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, nhất là những nhiệm vụ còn chậm, còn khó khăn và các chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục và thời hạn hoàn thành. Việc nào chậm phải tăng tốc, việc nào vướng phải tháo gỡ, việc nào đã rõ phải triển khai ngay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030.