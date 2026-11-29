Sản xuất lúa tại xã Cát Tiên 2 chịu áp lực từ chi phí vật tư, nhân công tăng cao và điều kiện thời tiết mùa mưa, khiến diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2026 giảm 347 ha so với cùng kỳ năm trước

Trong báo cáo số 1539/UBND-KT gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và Thống kê tỉnh Lâm Đồng, UBND xã Cát Tiên 2 đã giải trình về tình trạng giảm diện tích gieo trồng lúa trên địa bàn so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, tổng diện tích gieo trồng lúa của xã là 2.403 ha. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, diện tích gieo trồng lúa vụ Mùa năm 2026 chỉ đạt 200 ha, giảm 347 ha so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải nguyên nhân, UBND xã cho biết chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, nhất là giá vật tư nông nghiệp, phân bón, nhân công và làm đất. Mức tăng được địa phương ước tính khoảng 20–25% so với trước, trong khi giá lúa đầu ra giảm so với cùng kỳ, khiến hiệu quả kinh tế và thu nhập của người trồng lúa bị ảnh hưởng.

Bên cạnh áp lực chi phí, điều kiện thời tiết cũng tác động đến quyết định sản xuất của người dân. Từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm là thời điểm mùa mưa, một số diện tích có nguy cơ ngập úng; việc chăm sóc và thu hoạch trong điều kiện mưa bão cũng gặp khó khăn, làm giảm hiệu quả sản xuất.

Một yếu tố khác được địa phương đề cập là định hướng tổ chức lại mùa vụ theo Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế nông nghiệp đến năm 2030. Theo đó, xã vận động người dân tập trung sản xuất hai vụ lúa chính là Đông Xuân và Hè Thu nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất cây trồng.

UBND xã Cát Tiên 2 nhấn mạnh, diện tích gieo trồng lúa của hai vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2026 đều đạt và vượt kế hoạch. Vì vậy, mức giảm 347 ha được ghi nhận ở vụ Mùa không đồng nghĩa với việc diện tích sản xuất lúa trong cả năm suy giảm tương ứng.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp và đánh giá các yếu tố tác động đến diện tích gieo trồng, nhằm bảo đảm số liệu thống kê phản ánh sát thực tế sản xuất. Việc điều chỉnh cơ cấu mùa vụ theo hướng tập trung vào hai vụ chính cũng được đặt ra như một giải pháp thích ứng với điều kiện thời tiết và chi phí đầu vào, hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn./.