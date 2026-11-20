Các đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy (hàng đầu ở giữa); Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy (bên phải); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy (bên trái) dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu khai mạc hội nghị

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Công tác 35 các xã, phường, đặc khu đã nỗ lực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Trước sự phát triển nhanh chóng của internet và mạng xã hội, thông tin được lan truyền với tốc độ cao, đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác nắm bắt tình hình, nhận diện và xử lý các vấn đề phát sinh trên không gian mạng. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và diễn tập lần này nhằm nâng cao kiến thức, khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động xử lý các tình huống đặt ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và tham gia diễn tập xử lý các tình huống phát sinh trên internet, mạng xã hội với những tình huống giả định sát thực tiễn địa phương.

Thông qua diễn tập, các lực lượng thực hành quy trình tiếp nhận, xác minh thông tin, đánh giá tình hình, xây dựng phương án và phối hợp triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 35 và Ban Công tác 35 các cấp khẩn trương cụ thể hóa, vận dụng kết quả tập huấn, diễn tập vào thực tiễn. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp và xử lý tình huống của từng lực lượng; mỗi thành viên Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 cần nắm vững phương pháp, quy trình xử lý và chủ động vận dụng phù hợp với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Khi phát sinh tình huống, các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng xác minh, đánh giá thông tin, tham mưu phương án và phối hợp xử lý kịp thời, đồng bộ, đúng chức năng, thẩm quyền và quy định. Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần hạn chế tình trạng thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý xã hội.

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, thiết thực, có sức thuyết phục và khả năng lan tỏa; phát huy hiệu quả các nền tảng số trong tuyên truyền, định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập.