Ban chỉ đạo 57 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng đợt 2 năm 2026. (Ảnh: CTV)

Ngày 27/11, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng (Ban chỉ đạo 57), tổ chức Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 năm 2026.

Tham dự diễn tập có lãnh đạo Cục An ninh mạng, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; các chuyên gia an ninh mạng thuộc Cục A05 và 24 đội tham gia với 320 người thành viên.

Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng An ninh mạng phát biểu tại khai mạc. (Ảnh: CTV)

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh, việc Lâm Đồng tổ chức tập huấn, diễn tập thành hai đợt trong năm 2026, với nội dung có tính kế thừa, nâng cao, kết hợp giữa huấn luyện kỹ năng chuyên sâu và thực hành xử lý các tình huống sát với thực tiễn, là cách làm tích cực, phù hợp với định hướng đổi mới công tác đào tạo, huấn luyện an ninh mạng hiện nay.

Đại biểu tham dự khai mạc. (Ảnh: CTV)

Phó Cục trưởng An ninh mạng định hướng, chương trình tập trung vào yêu cầu nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó sự cố an ninh mạng; tăng cường phối hợp giữa lực lượng chuyên trách và các cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng năm 2026 được xây dựng theo lộ trình từ trang bị kiến thức, huấn luyện kỹ năng đến thực hành ứng phó, xử lý sự cố an ninh mạng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc. (Ảnh: CTV)

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác về an ninh mạng thuộc Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức diễn tập nhấn mạnh, các phương thức, thủ đoạn tấn công mạng ngày càng tinh vi, phức tạp. Thực tế đó đòi hỏi phải quan tâm đầu tư công nghệ, trang thiết bị bảo mật và đặc biệt chú trọng yếu tố con người, năng lực của lực lượng tại chỗ, cùng cơ chế phối hợp ứng phó sự cố. Không thể chờ đến khi xảy ra sự cố mới xây dựng phương án, phân công trách nhiệm hoặc tổ chức phối hợp xử lý.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải có sự chuẩn bị từ trước; mỗi cán bộ làm nhiệm vụ phải có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh. Đó cũng là lý do chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026 được tổ chức thành hai đợt, có tính kế thừa và nâng cao.

Quang cảnh khai mạc. (Ảnh: CTV)

Trên cơ sở kết quả đạt được của đợt 1, lần này chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng được tổ chức với yêu cầu cao hơn, chuyển trọng tâm sang đánh giá khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực phối hợp và xử lý sự cố trong môi trường mô phỏng sát với thực tế.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Cục An ninh mạng, Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức phát lệnh diễn tập, chính thức khởi động Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng đợt 2 năm 2026.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức phát lệnh diễn tập. (Ảnh: CTV)

Ngay sau khai mạc, 24 đội bước vào thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và xử lý tình huống sự cố an ninh mạng trên hai nền tảng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng phân tích, xử lý tình huống và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong điều kiện giới hạn về thời gian.

Các đội bước vào thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và xử lý tình huống sự cố an ninh mạng. (Ảnh: CTV)

Sau khi kết thúc phần thi, các chuyên gia sẽ trực tiếp phân tích, giải đáp các tình huống diễn tập, giúp các đội nhìn nhận, đánh giá lại kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm về phương pháp tiếp cận, kỹ năng xử lý sự cố. Lễ tổng kết, trao thưởng dự kiến diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày.

Các đội xử lý tình huống và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong điều kiện giới hạn về thời gian.(Ảnh: CTV)

Thông qua chương trình, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định quyết tâm gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, tin cậy và bền vững.