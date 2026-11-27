Chương trình có 24 đội với 320 người tham dự. Các đội thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật, xử lý các tình huống, sự cố an ninh mạng trên các nền tảng. Quá trình diễn tập đòi hỏi khả năng tập trung, phân tích, xử lý tình huống và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong thời gian giới hạn.

Các thành viên tham gia diễn tập

Sau khi kết thúc phần thi, các chuyên gia sẽ trực tiếp phân tích, giải đáp các tình huống diễn tập, giúp các đội đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm về phương pháp tiếp cận và kỹ năng xử lý sự cố.

Diễn tập giúp các đội hoàn thiện quy trình xử lý sự cố, nâng cao khả năng phối hợp trong bảo đảm an ninh mạng

Phát biểu tại buổi diễn tập, Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, cho biết trong quá trình tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, cần thực hiện đồng bộ các yêu cầu về an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động kiểm soát nguy cơ phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ mới.

Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát biểu tại buổi diễn tập

Đại tá Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh, khi có dấu hiệu mất an ninh mạng, thông tin phải được tiếp nhận kịp thời, xác định rõ đầu mối xử lý, huy động đúng lực lượng, đúng thẩm quyền; không để sự cố kéo dài hoặc lan rộng do chậm phát hiện, chậm báo cáo, thiếu sự phối hợp.

Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban tổ chức sẽ phân tích những điểm mạnh, hạn chế về kỹ năng chuyên môn, quy trình xử lý và khả năng phối hợp của các đội trong quá trình diễn tập. Đây là cơ sở để Phòng An ninh mạng tiếp tục tham mưu Công an tỉnh đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, huấn luyện; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương củng cố lực lượng, hoàn thiện phương án ứng phó sự cố phù hợp với điều kiện thực tế.