Trong hai ngày 26 và 27/11, tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức chương trình tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng đợt 2 năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, hoàn thiện các điều kiện phục vụ diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng đợt 2 năm 2026

Chương trình có sự tham gia của hơn 270 thành viên thuộc 24 đội, cùng sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia an ninh mạng thuộc Bộ Công an.

Nội dung diễn tập được xây dựng theo hướng tăng cường thực hành, đưa các tình huống giả định về mất an toàn thông tin vào môi trường mô phỏng có kiểm soát, không ảnh hưởng đến hệ thống đang vận hành.

Các đội tham gia trực tiếp thực hành nhận diện dấu hiệu bất thường, phân tích nguy cơ, xử lý sự cố và khôi phục hoạt động hệ thống. Bên cạnh đó, chương trình còn có các phần thi kỹ năng về bảo mật hệ thống, phân tích dữ liệu, điều tra số và xử lý tình huống kỹ thuật.

Thông qua các thử thách, cán bộ chuyên trách có cơ hội kiểm tra năng lực, nâng cao kỹ năng phối hợp và nhận diện những hạn chế cần khắc phục trong công tác bảo vệ hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Trước khi diễn tập, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã rà soát nội dung, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, hoàn thiện môi trường mô phỏng và các điều kiện tổ chức, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.

Đáng chú ý, tại chương trình diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026, Công an tỉnh Lâm Đồng đạt thành tích xếp thứ ba. Đây là cơ sở để lực lượng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện an ninh mạng trên địa bàn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống và đánh cắp dữ liệu diễn biến phức tạp, việc tổ chức diễn tập thực chiến có ý nghĩa thiết thực.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm nghiệm phương án ứng phó, nâng cao khả năng phát hiện sớm và xử lý sự cố ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình xây dựng chính quyền số.