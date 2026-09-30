Lâm Đồng: Điểm giữ xe được đầu tư từ vốn ngân sách được thu tối đa 88.000 đồng/xe/ngày

Ngày 30-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định về việc định giá cụ thể dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điểm trông giữ xe do UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa xây dựng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo đó, tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, cơ sở giáo dục và chợ, giá trông giữ xe thô sơ là 2.000 đồng/lượt ban ngày, 3.000 đồng/lượt ban đêm và 5.000 đồng/ngày. Đối với xe mô tô, mức thu tương ứng là 3.000 đồng/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm và 8.000 đồng/ngày.

Đối với ô tô chở đến 8 chỗ, mức thu là 12.000 đồng/lượt ban ngày, 18.000 đồng/lượt ban đêm, 30.000 đồng/ngày và 480.000 đồng/tháng. Ô tô chở trên 29 chỗ có mức thu 30.000 đồng/lượt ban ngày, 45.000 đồng/lượt ban đêm và 1,2 triệu đồng/tháng.

Điểm trông giữ tại công viên Trần Quốc Toản (cạnh hồ Xuân Hương) có khả năng đáp ứng cùng lúc hàng trăm ô tô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại các khu vực khác, giá trông giữ xe thô sơ là 8.000 đồng/ngày. Ô tô chở đến 8 chỗ có mức thu 15.000 đồng/lượt ban ngày, 23.000 đồng/lượt ban đêm, 38.000 đồng/ngày và 600.000 đồng/tháng. Đối với ô tô chở trên 29 chỗ, mức thu ban ngày là 35.000 đồng/lượt, tối đa 88.000 đồng/ngày và 1,4 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Lâm Đồng quy định, một lượt xe được tính là một lần xe vào và ra tại điểm trông giữ xe. Thời gian ban ngày từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày; ban đêm từ sau 18 giờ ngày hôm trước đến trước 6 giờ sáng hôm sau.

Trường hợp gửi xe trong khung giờ ban ngày và lấy xe vào ban đêm hoặc gửi xe ban đêm và lấy vào ban ngày hôm sau, nhưng tổng thời gian gửi không quá 12 giờ, sẽ được tính theo mức thu của khung giờ ban đêm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-12-2026.

Nhằm phục vụ nhu cầu đậu đỗ xe trong cao điểm du lịch cuối năm, đặc biệt trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2026, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt đã xây dựng bãi đậu xe tạm rộng 1,5ha tại công viên Trần Quốc Toản, cạnh hồ Xuân Hương. Bãi xe có khả năng đáp ứng cùng lúc hàng trăm ô tô, trong đó có các loại xe cỡ lớn.